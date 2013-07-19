Ходьба босиком может быть опасной

Летом так здорово бегать босиком, но те, кто игнорирует свою обувь и носки чаще страдают от таких повреждений, как порезы и колотые раны. В некоторых случаях такие травмы способствуют развитию серьезных инфекционных осложнений и требуют хирургического вмешательства.

Если Вы все-таки не можете отказать себе в удовольствии ходить босиком, убедитесь, что Вам известно о советах по безопасности Американского общества хирургов, специализирующихся на стопе и лодыжке (American College of Foot and Ankle Surgeons):

1. Проверьте, вакцинированы ли Вы против столбняка. Дети и подростки должны получать данную прививку каждые десять лет.

2. Нанесите солнцезащитный крем на поверхность ноги и на стопу, чтобы защитить кожу от солнечного ожога. Редкая, но, тем не менее, опасная для жизни форма рака кожи часто развивается именно на ноге.

3. Около бассейна, в раздевалке и на пляже все-таки лучше носить шлепанцы или сандалии. Они обеспечат защиту от порезов и ссадин об шершавое покрытие и ран от острых объектов, находящихся в песке, а также оградят Вас от контакта с вирусами и бактериями.

4. Не подстригайте траву на газоне босиком. Ежегодно происходят несчастные случаи, в которых люди лишаются пальцев на ногах.

5. Людям, болеющим сахарным диабетом, не стоит ходить босиком в связи со сниженной чувствительностью стоп. Они могут просто не заметить, как поранят ногу.

6. Если вы прокололи себе ногу, необходимо обратиться к врачу в течение 24 часов. Рану нужно тщательно промыть и следить за процессом ее заживления. Часто такие раны сопровождаются инфекционными осложнениями.

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