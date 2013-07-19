Улыбка ребенка действует на мать как наркотик

Улыбающееся лицо младенца активизирует в мозге его матери те же центры, что и некоторые наркотики, выяснили исследователи из американского медицинского колледжа Бэйлора (Хьюстон).

В статье, опубликованной в понедельник журнале Pediatrics ученые описали результаты изучения с помощью томографии активности мозга матерей, когда они разглядывали фотографии детей - собственных и чужих - в разных эмоциональных состояниях.

"Отношения матери и ее младенца имеют решающее значение для развития ребенка. По некоторым причинам, в каких-то случаях эти отношения не развиваются нормально. Пренебрежительное и плохое отношение к ребенку могут оказать разрушительное воздействие на его развитие", - говорит один из авторов статьи доктор Лэйн Стратхерн (Lane Strathearn).

Чтобы изучить, как устроены эти отношения, Стратхерн и его коллеги попросили участниц эксперимента - 28 впервые родивших матерей с детьми в возрасте от пяти до десяти месяцев - рассматривать фотографии их собственных и других детей, в то время как активность их мозга отслеживалась с помощью магнитно-резонансной томографии.

Этот метод позволяет измерить кровоток в мозге. При сканировании области с высоким кровотоком "высвечиваются", что дает исследователям возможность понять, какие области мозга наиболее активны.

Ученые обнаружили, что когда матери смотрели на лица собственных детей, активизировались области мозга, связанные с нейромедиатором дофамином, одним из веществ, ответственных за передачу нервных импульсов. В частности, активизировались передние лобные доли, так называемое черное вещество (substantia nigra) в среднем мозге, полосатое тело и некоторые другие, связанные с эмоциями, познавательными процессами и поведенческими реакциями.

"Это области, которые активизировались в других экспериментах, связанных с наркотической зависимостью. Может быть, что вид улыбающегося собственного ребенка действует как естественный наркотик", - отмечает Стратхерн. Он добавил, что активность этих областей зависит от выражения лица ребенка.

По словам ученого, самая сильная реакция была на улыбающееся лицо, меньший эффект был от фотографий с печальным или нейтральным выражением.

В целом мозг матери реагировал значительно сильнее на лицо собственного ребенка, чем чужого.

"Понимание того, как мозг матери реагируют на свое дитя, когда оно улыбается или плачет, может быть первым шагом в понимании нервной основы привязанности матери и ребенка", - считает Стратхерн.

Эти данные могут помочь ученым понять особенности связей матери и младенца и то, по каким причинам эта связь может нарушаться, добавил он.

rian.ru