Горький шоколад и холодное мясо усиливают работу мозга

10:39, 04 декабря 2007
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Люди сами выбирают образ жизни

Побольше секса, горького шоколада и холодного мяса – таковы, по мнению экспертов, главные средства для усиления работы мозга. Книга, основанная на последних исследованиях ученых, была опубликована в Великобритании.

Ее авторы Терри Хорн и Саймон Вуттон считают, что тем, кто хочет остановить деградацию мозга, следует избегать просмотра по телевизору мыльных опер, курения марихуаны и дружбы с нытиками.

С другой стороны, хороший секс, темный шоколад и холодное мясо на завтрак – это лучший способ на долго сохранить хорошую работоспособность мозга. В рекомендованный список также включено общение с детьми, уклонение от домашней работы, получение академической степени в сфере бизнеса и… чтение вслух.

"Люди сами могут выбрать для себя образ жизни, который будет постоянно помогать им наращивать свои познавательные способности на протяжении всей взрослой жизни", - отметил преподаватель университета Хорн в беседе с корреспондентом газеты Daily Mail.

"Общайтесь с людьми, которые заставляют вас смеяться, обладают хорошим чувством юмора или которые разделяют с вами одни и те же интересы. И, напротив, избегайте тех, которые ноют, плачутся и постоянно на что-нибудь жалуются, а также тех, кто вгоняет вас в депрессию".

Хорн и Вуттон говорят, что они основывают свою теорию, изложенную в книге "Научи себя: тренируй свой мозг", на исследовании, проведенном различными экспертами во всем мире.

Многие их рекомендации основаны на различных химических реакциях внутри организма, вызывающих определенную активность.

MIGnews.com

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