ВИЧ-инфицированные люди могут выздороветь?

Китайская газета Жэньминь жибао сегодня, 4 декабря, сообщает об уникальном случае выздоровления ВИЧ-инфицированного через 6 лет после заражения.

"Сам не знаю, почему вирус отступил", - сказал крестьянин Вэнь Цунчэнь, проживающий в одной из деревень в северо-восточной провинции Цзилинь.

Как отмечает издание, впервые страшный диагноз был поставлен ему еще в 2001 году и затем он подтвердился в ходе повторных анализов в 2003 году. Однако в июле текущего года результат очередного теста на ВИЧ неожиданно оказался отрицательным. С тех пор пациент побывал еще в четырех клиниках и медицинских центрах, где у него также не обнаружили в крови следов вируса иммунодефицита человека. Китайские эксперты не могут объяснить этот факт и намерены провести серию дополнительных исследований, передает ИТАР-ТАСС.

Если все подтвердится, то Вэнь Цунчэнь станет вторым в мире человеком, преодолевшим ВИЧ-инфекцию. Первый подобный случай произошел с 25-летним шотландцем Эндрю Стимсоном. В августе 2002 года он получил положительный результат теста на ВИЧ в Викторианской клинике сексуального здоровья. Спустя 14 месяцев тест оказался отрицательным. Стимпсон говорит: "Я просто ежедневно пил витамины, чтобы быть здоровым и чтобы у меня не развился полноценный СПИД".

Эксперты-медики, участники кампаний по борьбе со СПИДом и активисты гей-движения говорят, что если это правда, то этот феномен может иметь потенциальные благоприятные последствия для миллионов ВИЧ-инфицированных.

Однако Стимпсон отказывается проходить дальнейшие анализы.

News of The World и Mail опубликовали его историю. Они также высказали предостережение, отметив, что его история всплыла не в результате медицинских исследований, а в результате юридической переписки в ходе иска Стимпсона против медицинской компании. Он считал, что первый, положительный результат был ошибкой и требовал компенсации. Заявление медиков, что оба результата - и положительный, и отрицательный - были точными, призвано избавить их от судебных претензий.

Эксперты подчеркивают потенциальную значимость этого события, в случае его истинности, для разработки лекарства и вакцины. Однако они предостерегают также: вирус ВИЧ очень непрост, и это определяет несколько возможных сценариев. Медицинские анализы обычно выявляют не наличие вируса, а наличие антител. Обычно результаты таких анализов достаточно точны, однако один из множества анализов мог быть ошибочным. В любом случае, чтобы результаты были совершенно точными, надо провести анализ на вирус.

Доктор Пэтрик Диксон, основатель международного агентства по борьбе со СПИДом ASET, говорит, что у небольшой группы людей иммунная система может помешать вирусу ВИЧ закрепиться в организме. "Я бы не удивился, если бы оказалось, что существует крохотная группа людей, которые обладают способностью разрушать эту инфекцию. Возможно, этот человек обладает какими-то специфическими чертами генетического кода". Он добавил при этом: "Окончательный ответ может быть очень сложным. Нам не следует торопиться с выводами".

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