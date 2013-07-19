Специальная диета способна повысить уровень IQ

Массачусетский технологический институт обнародовал результаты своего исследования, согласно которым, вещества, содержащиеся в некоторых продуктах питания, способны усиливать когнитивные способности человека.

Научный эксперимент специалисты проводили на мышах-песчанках. Одних подопытных они кормили веществами, необходимыми для здорового функционирования мембран головного мозга. В состав их рациона входили холин, который в большом количестве присутствует в куриных яйцах, уридинмонофосфат - содержится в свекле, и докозагексаеновая кислота – содержится в рыбьем жире. А другие песчанки ели обычный корм для грызунов.

После нескольких недель экспериментов ученые проверили интеллектуальный уровень грызунов. Оказалось, что песчанки, сидевшие на умной диете быстрее находили путь в лабиринте, чем их собратья. Кроме того, у представителей первой группы уровень активности мозга был намного выше, чем у другой группы.

Учитывая полученные данные, авторы эксперимента сделали вывод, что подобным образом возможно улучшать работу головного мозга и человека. Однако до сих пор не создано продуктов питания, реально способных помочь человеку поумнеть.

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