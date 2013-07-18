Вакантных должностей врачей в Украине более 20 тысяч

Вакантных должностей врачей в Украине в настоящее время более 20 тысяч.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента работы с персоналом, образования и науки Министерства здравоохранения Украины Николай Осийчук.

При этом он обратил внимание на то, что на сегодняшний день в отрасли работает около 50 тыс. человек пенсионного и глибокопенсионного возраста, которые, по словам Осийчука, очень опытные и компетентные врачи. Удельный вес работающих врачей-пенсионеров на протяжении последних пяти лет увеличился с 22,9% до 24,7%, отметил он.

Хотя Осийчук назвал кадровую ситуацию в стране в сфере здравоохранения в последние годы постоянной, однако отметил, что “любые колебания с пенсионным, например, законодательством или еще с чем-то другим могут повлиять на обеспеченность медперсоналом”.

Он добавил, что в прошлом году удалось впервые переломить ситуацию с дефицитом врачей и младших специалистов.

“С 2006 года и по 2011 год дефицит врачей практически рос - с 18 тыс. до 22,7 тыс. Сегодня у нас уменьшился дефицит - 21,9 тыс. Практически также стабилизируется сейчас ситуация и с динамикой дефицита младших специалистов”, - заверил представитель министерства.

По его словам, в 2012 году в медицинской отрасли работало 1022,2 тыс. человек по сравнению с 1063,6 тыс. в 2008 г. В то же время он заметил, что такое уменьшение количества медработников связано также с демографическими тенденциями в стране.

На брифинге сообщалось, что в целом укомплектованность по врачебным должностям по Украине составляет 82%, по младшим специалистам - почти 89%. Обеспеченность врачами в 2012 г., которые непосредственно оказывают медицинскую помощь, составляет 27,3 на 10 тыс. населения, тогда как этот показатель в большинстве стран ЕС - 33.

Что касается укомплектованности по специальностям, то самая лучшая ситуация в стоматологии - более 100%, дерматологов - 91%. “Мы имеем не очень хорошую ситуацию с паталогоанатомами, онкологами, фтизиатрами, семейными врачами. Семейными врачами идет комплектование практически с колес, так как идет реформа”, - отметил Осийчук.

В 2013 году трудоустроено в заведения здравоохранения коммунальной и государственной форм собственности 4,2 тыс. выпускников вузов (практически 100% от общего выпуска, которые готовились по государственному заказу). В сельскую местность направлено на работу 2,2 тыс., или 50% выпускников. По данным Минздрава, на должности семейных врачей трудоустроено более 1,6 тыс. человек.