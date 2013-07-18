Объем госзаказа в 2013 году на подготовку врачей сохранен

Объем государственного заказа в 2013 году на подготовку специалистов по медицинским специальностям сохранен на уровне прошлого года - 4 тыс. 568 мест, при этом из них 3,5 тыс. - по специальности «лечебное дело», 788 – «педиатрия», 200 – «медико-профилактическое дело».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге директор Департамента работы с персоналом, образования и науки Министерства здравоохранения Украины Николай Осийчук.

Он отметил также, что распределение госзаказа по вузам Минздрава Украины сформировано с учетом ситуации с обеспеченностью кадрами регионов страны. Так, показатели размещения государственного заказа увеличены для учебных заведений центрального и восточного регионов за счет уменьшения показателей для западных регионов. Осийчук, в то же время, обратил внимание, что эти показатели 2013 года соответствуют прошлогодним, и касаются и квоты целевого приема сельской молодежи, которая составит 1014 человек.

“Вопрос вступительной кампании 2013 года лежит непосредственно и полностью в тех цифрах и тенденциях, которые происходят в кадровом обеспечении в целом медицинской отрасли”, - подчеркнул Осийчук.

Так, по информации директора Департамента, в соответствии с Реестром медицинских, фармацевтических и научно-педагогических работников системы Минздрава Украины, показатель укомплектованности врачебных должностей составляет: в Львовской области - 100%, Черновицкой - 98%, Ивано-Франковской – 96%, Закарпатской - 92%.

“У нас хорошая ситуация - это запад страны. Львов даже имеет избыток кадров. Более-менее стабильная ситуация - центр. И у нас меньше 70% обеспеченность - юг и восток”, - сказал Осийчук.

По его словам, чтобы повлиять на региональную диспропорцию обеспечения медицинским персоналом, было решено снять госзаказ частично с западных вузов и увеличить его в центре и на востоке. “Так, у Буковины - минус 71 место, но больше дали Днепропетровску - 114 мест, Донецку - 140, 50 - Крыму, Луганску - 72, Одессе - 55. И, соответственно, уменьшение пошло в Тернополе...”, - объяснил Осийчук.

Также на ситуацию с диспропорцией кадров должен повлиять целевой набор сельской молодежи, заметил он. “То есть, если молодой человек направлен из региона, из села, то он вернется туда, и будет лечить там”, - прокомментировал он.

Осийчук также отметил, что из 15 высших учебных заведений, подчиненных Минздраву, самый большой госзаказ имеет в этом году Национальный медицинский университет им. Богомольца - 750 мест. За ним идет Донецкий национальный университет им. Горького - 445 мест и Днепропетровская медицинская академия - 424 места.

Также он сообщил, что по состояним на 16 июля 2013 года количество поданных в медицинские вузы заявлений составляет уже 96,464 тысячи. Больше всего подано заявлений в Национальный медуниверситет - 9,619 тыс. заявлений.

По данным представителя Минздрава, по основным специальностям – «лечебное дело» и «педиатрия», на эту же дату в прошлом году на первую специальность было подано 19,765 тыс. заявлений, в этом году - 28 тыс. 264 заявления; на педиатрию такая же динамика - подано 14,5 тыс. заявлений, а в прошлом году - 11 тыс.

“Таким образом, мы можем говорить, что в этом году высшие учебные заведения полностью имеют возможность выполнить государственный заказ, и об этом свидетельствует количество уже поданных заявлений”, - отметил Осийчук.

Справка УНИАН. Прием документов от абитуриентов заканчивается 31 июля. Рейтинговый список абитуриентов будет обнародован вузами не позже 12 часов 1 августа, зачисление абитуриентов по госзаказу состоится 11 августа.