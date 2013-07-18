Как поправить зрение в офисе

Работа в офисе относится к числу достаточно вредных. Это может звучать странно, даже смешно - ведь сейчас большинство из нас работают именно в офисе, за компьютером. Но при этом вы когда-нибудь задумывались, как много болезней мы в скором времени получаем? Вот лишь самые распространенные из них:

- Проблемы со зрением

- Проблемы со спиной (сколиоз и пр.)

- Проблемы с пищеварением (вплоть до язвы желудка)

- Проблемы с кровеносными сосудами ног (варикоз, отеки)

- Проблемы с кистью руки (карпальный туннельный синдром).

Поэтому давайте попробуем разобраться с каждым из этих офисных недугов, как его вовремя распознать, лечить и даже предотвращать.

А начнем, пожалуй, с проблем зрения.

Есть много признаков, сигнализирующих о потере зрения. Например, вы испытываете сложности:

- Отчетливо видеть лица людей

- Делать повседневную работу: читать, готовить, шить, убирать.

- Четко определять цвета вашей одежды.

- Читать вывески и дорожные знаки.

Не затягивайте с визитом к окулисту, вовремя диагностированная проблема почти наверняка может быть полностью излечена. Так специалисты рекомендуют проверять зрение не реже раза в год. Кроме того, вы можете выполнять профилактические меры для поддержания зрения самостоятельно:

- Носить специальные защитные очки для работы за компьютером.

- Регулярно выполнять гимнастику для глаз.

- Употреблять в пищу полезные для глаз продукты.

- Пить витамины для глаз.

- Давать глазам отдохнуть после рабочего дня, не нагружать их в выходные дни.

- Побольше гулять на свежем воздухе.

Лечение офтальмологических проблем назначается исключительно врачом!

lady.tochka.net