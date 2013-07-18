Как поправить зрение в офисе
Носить специальные защитные очки для работы за компьютером...
Работа в офисе относится к числу достаточно вредных. Это может звучать странно, даже смешно - ведь сейчас большинство из нас работают именно в офисе, за компьютером. Но при этом вы когда-нибудь задумывались, как много болезней мы в скором времени получаем? Вот лишь самые распространенные из них:
- Проблемы со зрением
- Проблемы со спиной (сколиоз и пр.)
- Проблемы с пищеварением (вплоть до язвы желудка)
- Проблемы с кровеносными сосудами ног (варикоз, отеки)
- Проблемы с кистью руки (карпальный туннельный синдром).
Поэтому давайте попробуем разобраться с каждым из этих офисных недугов, как его вовремя распознать, лечить и даже предотвращать.
А начнем, пожалуй, с проблем зрения.
Есть много признаков, сигнализирующих о потере зрения. Например, вы испытываете сложности:
- Отчетливо видеть лица людей
- Делать повседневную работу: читать, готовить, шить, убирать.
- Четко определять цвета вашей одежды.
- Читать вывески и дорожные знаки.
Не затягивайте с визитом к окулисту, вовремя диагностированная проблема почти наверняка может быть полностью излечена. Так специалисты рекомендуют проверять зрение не реже раза в год. Кроме того, вы можете выполнять профилактические меры для поддержания зрения самостоятельно:
- Носить специальные защитные очки для работы за компьютером.
- Регулярно выполнять гимнастику для глаз.
- Употреблять в пищу полезные для глаз продукты.
- Пить витамины для глаз.
- Давать глазам отдохнуть после рабочего дня, не нагружать их в выходные дни.
- Побольше гулять на свежем воздухе.
Лечение офтальмологических проблем назначается исключительно врачом!