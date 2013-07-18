Завтра по Украине будет до 33° тепла

По Украине в пятницу, 19 июля, будет до 33° тепла, дождей не предвидится.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, по стране завтра переменная облачность. Без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью - 12-17°, на побережье морей - 18-23°; днем - 24-29°, в южной и восточной части местами - 30-33°.

По Киевской области переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

По Киеву переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 15-17°, днем - 27-29°.

18 июля температура воды в Черном море - 22-25°, в районе Одессы - 18°, в Азовском море - 24-26°, в Днепре возле Киева - 23°.