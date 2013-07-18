Как правильно принимать антибиотики, чтобы не навредить

Прием антибиотиков - сегодня весьма распространенный способ лечения. При этом уровень осведомленности об этих препаратах крайне низкий.

Что нужно знать, прежде чем начать курс антибиотиков, какие вопросы стоит задать врачу перед приемом препаратов, и чем опасно самолечение.

Прежде чем начать прием антибиотиков, внимательно прочитай эти правила.

Что обязательно нужно рассказать врачу, назначающему вам антибиотик:

- есть ли у вас непереносимость антибиотика, и конкретно какого.

Врач может вам назначить препарат, на который у вас аллергия, причем под незнакомым вам названием.

- заболевания печени и почек, которые у вас есть или были.

Все препараты выводятся из организма печенью и/или почками. Если эти органы работают не вполне хорошо - возникает передозировка антибиотика, а это опасно.

- какие препараты вы принимали до того, как обратиться к врачу.

Это важно для вашей безопасности, т.к. исключит перегрузку вашего организма лекарствами и поможет поставить правильный диагноз.

Для того чтобы обезопасить себя и своих близких от всех «радостей» самолечения, нужно знать несколько несложных правил:

Антибиотики влияют только на бактерии, поэтому грипп, вирусные заболевания, молочницу и массу других состояний антибиотиками лечить не стоит.

Если антибиотик не действует в течение трех суток, врач обязан заменить его более эффективным.

Во всем мире отдают предпочтение лекарствам, которые можно проглотить - таблеткам, капсулам, порошкам. У нас все еще живы суеверие, что уколы и капельницы эффективнее.

Антибиотики назначают курсом, обычно от пяти дней и больше. Именно такое время необходимо, чтобы гарантированно разрушить жизненный цикл бактерии.

Если не пролечиться полностью, можно приучить возбудителя заболевания к препарату, и антибиотик будет неэффективен.

Одновременный прием нескольких антибиотиков крайне опасен.

Принимать препарат нужно именно в то время суток, которое указал врач, т.к. у каждого антибиотика есть свое время жизни в организме, а нерегулярный прием приводит к появлению спасительных для инфекции «окон», когда в крови антибиотика мало, и к нему можно приспособиться.

Частые осложнения при самолечении антибиотиками:

- нарушение слуха, вплоть до полной глухоты. К сожалению, данная проблема до сих пор актуальна в педиатрии. У детей развиваются стойкие нарушения слуха из-за домашнего лечения, к примеру, ангин «не детскими» антибиотиками;

- нарушение зрения;

- психозы, галлюцинации, состояния, напоминающие эпилептические припадки;

- нарушение сердечного ритма (аритмии), что увеличивает риск инсульта и инфаркта;

- разрушение клеток печени, почек, что может быть причиной печеночной или почечной комы;

- разрушение органов и систем ребенка, при приеме антибиотиков во время беременности.

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