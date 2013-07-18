Как правильно принимать антибиотики, чтобы не навредить
Распространенный способ "лечения"
Прием антибиотиков - сегодня весьма распространенный способ лечения. При этом уровень осведомленности об этих препаратах крайне низкий.
Что нужно знать, прежде чем начать курс антибиотиков, какие вопросы стоит задать врачу перед приемом препаратов, и чем опасно самолечение.
Прежде чем начать прием антибиотиков, внимательно прочитай эти правила.
Что обязательно нужно рассказать врачу, назначающему вам антибиотик:
- есть ли у вас непереносимость антибиотика, и конкретно какого.
Врач может вам назначить препарат, на который у вас аллергия, причем под незнакомым вам названием.
- заболевания печени и почек, которые у вас есть или были.
Все препараты выводятся из организма печенью и/или почками. Если эти органы работают не вполне хорошо - возникает передозировка антибиотика, а это опасно.
- какие препараты вы принимали до того, как обратиться к врачу.
Это важно для вашей безопасности, т.к. исключит перегрузку вашего организма лекарствами и поможет поставить правильный диагноз.
Для того чтобы обезопасить себя и своих близких от всех «радостей» самолечения, нужно знать несколько несложных правил:
Антибиотики влияют только на бактерии, поэтому грипп, вирусные заболевания, молочницу и массу других состояний антибиотиками лечить не стоит.
Если антибиотик не действует в течение трех суток, врач обязан заменить его более эффективным.
Во всем мире отдают предпочтение лекарствам, которые можно проглотить - таблеткам, капсулам, порошкам. У нас все еще живы суеверие, что уколы и капельницы эффективнее.
Антибиотики назначают курсом, обычно от пяти дней и больше. Именно такое время необходимо, чтобы гарантированно разрушить жизненный цикл бактерии.
Если не пролечиться полностью, можно приучить возбудителя заболевания к препарату, и антибиотик будет неэффективен.
Одновременный прием нескольких антибиотиков крайне опасен.
Принимать препарат нужно именно в то время суток, которое указал врач, т.к. у каждого антибиотика есть свое время жизни в организме, а нерегулярный прием приводит к появлению спасительных для инфекции «окон», когда в крови антибиотика мало, и к нему можно приспособиться.
Частые осложнения при самолечении антибиотиками:
- нарушение слуха, вплоть до полной глухоты. К сожалению, данная проблема до сих пор актуальна в педиатрии. У детей развиваются стойкие нарушения слуха из-за домашнего лечения, к примеру, ангин «не детскими» антибиотиками;
- нарушение зрения;
- психозы, галлюцинации, состояния, напоминающие эпилептические припадки;
- нарушение сердечного ритма (аритмии), что увеличивает риск инсульта и инфаркта;
- разрушение клеток печени, почек, что может быть причиной печеночной или почечной комы;
- разрушение органов и систем ребенка, при приеме антибиотиков во время беременности.