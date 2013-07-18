В Харькове внедорожник въехал в частный дом

Водитель внедорожника устроил аварию в Харькове, едва не свалив частный дом. Об этом сообщает ТСН. Во время аварии серьезно никто не пострадал, водитель лишь немного травмировал лицо из-за того, что сработала подушка безопасности.

Водитель оказался трезвым, а своеобразную аварию объяснил плохим состоянием дорог. Происшествие произошло среди бела дня в частном секторе неподалеку центра города. От удара внутри дома обвалилась часть стены и оторвалась батарея отопления. Теперь жители планируют требовать через суд, чтобы водитель заплатил за ремонт. Впрочем, водитель своей вины не признает, мол, ехал не очень быстро - со скоростью 40 км/ч, на свой зеленый, а управляемость авто потеряло из-за огромной лужи и разбитой дороги.

tsn.ua