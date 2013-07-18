Для того, чтобы загар был равномерным и держался дольше, его следует сочетать с солярием. Можно принимать сеанс солярия раз в неделю, и так же каждые выходные загорать по несколько часов на солнце. Однако чрезмерное увлечение солярием вредно. Оно может спровоцировать рак и обострить хронические заболевания.

"Солярий можно порекомендовать людям, которые имеют ослабленный иммунитет и подвержены частым респираторным заболеваниям, - говорит инструктор одного из львовских оздоровительных комплексов Александра Мирон. - Загар обладает противомикробным действием. Помогает от боли в суставах, улучшает состояние при расширенных сосудах ног, которые еще не дошли до хронического варикоза. А также при рельефной сеточке капилляров на руках и ногах. Ультрафиолетовые лучи солярия подавляют угри, угревую сыпь, уменьшают поры. Рекомендуем солярий при псориазе, хронических бронхитах и ​​воспалениях легких. Полезно загорать также при гнойных заболеваниях кожи и ранах, язвах и переломах костей".

Нельзя загорать людям с доброкачественными или злокачественными опухолями, при тяжелых формах туберкулеза, при бронхиальной астме. Очень осторожными надо быть тем, у кого на теле есть множество родинок. Не стоит посещать солярий при дерматитах. Противопоказан солярий при любом виде кровотечения. Процедура запрещена беременным женщинам, подросткам, не достигшим возраста 16 лет.

"Родинки на теле, бородавки, а также тату надо прикрывать. Можно просто нанести на них толстый слой крема и залепить салфеткой. Татуировка от солярия может побледнеть или дать аллергию. Также в солярии нужно прикрывать волосы, чтобы они не высушивались. И соски на груди. В хорошем салоне вам должны предложить шапочку, специальные солнцезащитные очки, а также пластиковые конусы для защиты сосков. Их так же можно залепить салфетками. Нельзя заходить в кабину в очках для зрения и с линзами. Обязательно обмажтеся перед процедурой увлажняющим или жирным кремом".

Посещать солярий и загорать на солнце в один и тот же день нельзя. Солярий нужно посещать через день или через два дня. Не стоит посещать солярий сразу после эпиляции, так как эта процедура повышает чувствительность кожи в несколько раз. Начинать сеансы надо с 2-3 минут, максимальное время пребывания в кабинке - 7 минут. Врачи не рекомендуют проводить серию сеансов чаще, чем два раза в год. Для получения ровного и красивого загара обычно требуется около 6 сеансов.

"Наиболее равномерный загар дают вертикальные солярии, - продолжает Александра. - Кожа в нем загорает быстрее. Лампы должны быть новыми, так как старые не только не оказывают нужного эффекта, но также способны плохо влиять на здоровье. Когда приходите в салон, спросите, сколько часов наработал их солярий. Лампы не должны использоваться в аппарате после 540 часов работы".

gazeta.ua