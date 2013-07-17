Как правильно готовить чай из трав

Маленькие зеленые листики и соцветия можно собирать практически круглый год. Но если у трав нужна только серединка - стебель и листья, - то их нужно собирать в начале лета. Цветочки собираются в середине лета, когда сок до состояния плода концентрируется в цветке. А корешки собираются уже в конце лета.

Сушить нужно в проветриваемом помещении, чтобы не попадали солнечные лучи. Класть нужно на грубую ткань типа мешковины для того, чтоб трава дышала. Каждые сутки нужно переворачивать, чтобы не было гнилостного грибка.

Самое опасное, что может повредить целебным свойствам травы, это когда ее при заваривании заливают крутым кипятком. Если уж так, то нужно создавать водяную баню Тогда целебные свойства уходят в жидкость.

В некоторых случаях, если это такие плоды как шиповник, можжевельник, барбарис, их нужно заливать водой градусов 80, а потом на водяной бане на протяжении 15 минут доводить воду до кипения. Желательно в керамике. Керамика нагревается, накрываете теплым полотенцем и ставите в теплое место. Тогда все целебные свойства сохраняются.

Для заваривания чая ягоды не нужно перетирать. Вы можете нарушить свойства травы, особенно растирая металлом. Тем более происходит окись металла, ее часть попадет в продукт.

Очень большое внимание обращают на кизил. В тех регионах, где он растет, много долгожителей. Почему? В нем полезно все, даже косточка. В мире лишь две косточки способны усваивается в желудке - кизила и оливки.

Еще Крым славится своей чайной розой. Из нее готовят варенье, являющееся сильным антистатиком. У детей, когда бывает стоматит, им вымазывают рот, и он проходит. Это благодаря множеству эфирных масел.

Лепестки свежей розы я просто бросала в чайник и заливала. Ощущения были потрясающие, она очень ароматная.

gazeta.ua