В Краснодарском крае России - карантин из-за ящура

Украина приостановила транзит зерна из Краснодарского края Российской Федерации в связи с введением на территории края карантина из-за вспышек ящура.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

“Мы остановили пока временно (транзит зерна — УНИАН), потому что там ящур. Мы уведомление (о приостановке транзита — УНИАН) направили: только из Краснодарского края”, - сказал Присяжнюк.

По словам министра, у Украины есть протокольное решение по этому вопросу.

В то же время, по словам Присяжнюка, точных дат действия приостановки транзита нет. Министр подчеркнул, что это будет зависеть от того, какое время в Краснодарском крае РФ будет действовать карантин.

“Если они справятся с ящуром, мы сразу откроем”, - сказал он, подчеркнув, что объемы транзита российского зерна через Украину из Краснодарского края очень малы и не повлияют на товарооборот.

Решение о приостановке транзита было принято фитосанитарной службой Украины.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщило, что Украина рассматривает возможность запрета на ввоз и погрузку в своих портах зерна из России из-за выявления на территории этой страны (в Карачаево-Черкесской Республике и граничащих с ней районах Краснодарского края) случаев заболевания животных ящуром.

15 июля первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк заявил, что решение о запрете транзита зерна из Российской Федерации из-за выявления в некоторых регионах этой страны вспышек ящура и африканской чумы свиней будет принято в ближайшие дни.

Ящур может переноситься с зерновыми культурами.