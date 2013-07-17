В Украине за полгода в ДТП погибли 1700 людей
12:30, 17 июля 2013Страна
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Не садитесь за руль уставшим
В Украине за шесть месяцев 2013 года в ДТП, основными причинами которых было превышение скорости и нарушение правил маневрирования, погибли 1700 человек. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ МВД Украины.
В Госавтоинспекции Украины отмечают, что “в летний период, как правило, растет количество ДТП с участием курортников”. “Спеша на отдых, водители часто не соблюдают скоростной режим, садятся за руль в уставшем состоянии”, - сказано в сообщении.
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