В Сумах за вымогательство взяток задержали главного врача

В Сумах по подозрению в неоднократном получении взяток задержана главный врач Сумской областной клинической больницы.

Как сообщила УНИАН сотрудник ЦСО УМВД Украины в Сумской области Галина КОЖЕДУБОВА, по данному факту прокуратурой Сумской области возбуждено уголовное дело по ч.2 368 ст. Уголовного кодекса Украины (получение взятки) подозреваемой предъявлено обвинение. Сейчас врач задержана и находится под стражей.

По словам Г.КОЖЕДУБОВОЙ, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий работниками управления ГСБЭП УМВД Украины в Сумской области установлено, что главный врач Сумской областной клинической больницы 26 октября получила взятку от частного предпринимателя. За участие и победу в проведенном тендере по закупке продуктов питания для областной больницы за бюджетные средства врач получила в своем служебном кабинете взятку.

В то же время милиция обратились ко всем жителям Сумской области с просьбой помочь в установлении новых фактов противоправной деятельности врачей областной больницы и вымогательстве взяток за госпитализацию, во время трудоустройства или по каким-либо другим причинам.