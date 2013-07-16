Расследуют факты закупки лекарств Минздравом по завышенным ценам

МВД начало уголовное производство по факту закупки служащими Министерства здравоохранения лекарственных средств по завышенным ценам.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», об этом говорится в ответе МВД на депутатское обращение заместителя председателя партии «Батькивщина», народного депутата Павла Петренко.

В документе отмечается, что Печерское районное управление ГУ МВД Украины в г. Киеве начало досудебное расследование по уголовному производству фактов неправомерных действий служащих Минздрава при закупке лекарственных средств «Золдрия», «Ондансетрон» и «Депо-провера» по завышенным ценам. В частности, должностным лицам инкриминируют злоупотребление властью и служебным положением.

В ответе также отмечается, что Главное следственное управление МВД взяло ход этого досудебного расследования на личный контроль и обязало руководство Печерского райуправления МВД принять исчерпывающие меры для полного и беспристрастного исследования всех обстоятельств.