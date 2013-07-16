Луганщина: 10-месячный ребенок утонул в ванной

В Свердловске (Луганская область) 10-ти месячный ребенок утонул в ванной.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью (ОСО) ГУМВД Украины в Луганской области, ванна была установлена во дворе частного дома и использовалась для накопления воды для хозяйственных нужд.

По словам начальника ОСО Татьяны Погукай, 15 июля, оставленный мамой без присмотра мальчик, упал в ванную и утонул. «Семья благополучная, это несчастный трагический случай», - сказала она.