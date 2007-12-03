Сегодня - Международный день инвалидов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает на протяжении двух-трех дней подписать указ об увольнении тех высокопоставленных должностных лиц, которые не занимаются проблемами инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на всеукраинском совещании «Безбарьерная Украина», В.ЮЩЕНКО официально предупредил губернаторов и других высокопоставленных должностных лиц: «Я прямо скажу, что через два-три дня я подпишу указ по тем людям, которые не способны обеспечить реализацию этого вопроса. Я убежден, что люди должны идти в отставку за то, что они не понимают своей миссии».

Одновременно с этим В.ЮЩЕНКО дал поручение Секретариату Президента разработать соответствующий проект указа, в котором дать оценку председателям областных госадминистраций, их заместителям, а также другим должностным лицам, занимающимся проблемами инвалидов. В частности, это касается выполнения указов Президента об улучшении социального статуса инвалидов.

«Но я вас предупреждаю официально, этот вопрос всегда ежеквартально будет стоять на предметных тестах профессиональной вашей оценки», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Он также подверг критике деятельность министерств в направлении реализации мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни лиц с ограниченными физическими возможностями, формирование для них безбарьерной среды, обеспечение трудовой, социальной, медицинской реабилитации.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что требует на сегодняшнем совещании докладов министра труда и социальной политики, министра культуры и туризма, министра образования и науки, министра транспорта и связи о проведенной работе в этом направлении.

«К сожалению, общество мало видит вашей работы, уважаемые министры. Я абсолютно низко оцениваю вашу работу и хотел бы, чтобы сегодняшнее наше заседание стало толчком к решению того, что еще не сделано», - подчеркнул Президент.

Он призвал в ходе сегодняшнего совещания наработать документ, в котором будут изложены все необходимые мероприятия для реального улучшения условий жизни инвалидов.