В Украину завезут опасное, но дешевое мясо из Бразилии

Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба разрешила Бразилии поставлять в Украину свинину, пишет ТСН

Об этом вчера сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.

По его словам, на сегодня разрешения получили пять или шесть предприятий, однако поставки еще не начались. Напомним, запрет на ввоз мяса из Бразилии был введен 20 марта из-за выявления в свинине повышенного уровня микроорганизмов, но за последние месяцы Госветфитослужба проинспектировала ветслужбу страны и местных производителей и не выявила нарушений.

Между тем топ-менеджеры украинских сельхозпроизводителей на правах анонимности сообщили изданию "Коммерсант-Украина", что на самом деле ввоз бразильской свинины не прекращался.

По данным таможни, за 5 месяцев 2013 года в Украину ввезли около 34,4 тыс. т бразильского мяса (57% импорта).

"Часть свинины действительно оформлялась на таможне уже в апреле-мае,— отмечает эксперт аграрных рынков ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Алина Жарко.— Возможно, это были партии, завезенные до запрета".

В целом в УКАБ указывают на снижение импорта свинины по итогам января-мая на 5,5%. "Основной причиной такого сокращения мы считаем не запрет на ввоз бразильского мяса, а рост собственного производства",— говорит Жарко. Мясо из Бразилии благодаря местным кормовым культурам и господдержке экспорта дешевле украинского в среднем на 20%, рассказывают участники рынка.

"Как правило, это субпродукты, активно покупаемые производителями колбас и полуфабрикатов, или разделанные туши, которые берет ритейл в погоне за низкой ценой,— сообщил гендиректор корпорации "Тваринпром" Сергей Гнатюк.— С такой продукцией трудно конкурировать".

Отметим, ранее сообщалось, что украинских школьников кормят просроченным мясом и маслом с кишечными палочками.