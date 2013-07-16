Преимущества массажа лица

"Массаж лица помогает коже дольше оставаться молодой, упругой и здоровой. Об омолаживающих функциях массажа известно с давних времен. Он полезен, прежде всего, потому что активизирует кровообращение, укрепляет мышцы и улучшает цвет лица, пишут иностранные СМИ.

Существуют различные виды массажа: классический, пластический и щипковый. Разделение идет по принципам воздействия на кожу. Классические массаж ориентирован на поддержание кожи в тонусе. Благодаря ему можно уменьшить отеки на лице и скорректировать небольшие морщинки.

Воздействие пластического массажа более глубокое, он показан увядающей коже. Самая сильная техника - щипкового массажа. Он направлен на работу ярко выраженными проблемными элементами: рубцами, пигментными пятнами, глубокими выраженными складками.

Что же касается вопроса о том, с какого возраста лучше начинать делать массаж, то в данном случае подход к каждому должен быть индивидуальным. Если делать оздоровительный массаж, или массаж выводящий шлаки, то здесь можно начинать с юного возраста. Массажные техники, ориентированные на омоложение, стоит начинать при первых признаках старения кожи".