Украина и Фонд народонаселения ООН планируют сотрудничество

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат Эсан договорились о подписании Меморандума о взаимопонимании.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, соответствующая договоренность была достигнута во время их встречи.

«Приоритеты наших институтов совпадают, поэтому возникает необходимость более тесного сотрудничества, которое стоит детально очертить в будущем документе», – отметила Лутковская.

Меморандум о взаимопонимании планируется подписать осенью, сказала Уполномоченный по правам человека.

Также Лутковская и Эсан договорились проводить системный мониторинг состояния обеспечения прав и свобод человека в сфере социальной защиты и здравоохранения, по результатам которого разработать совместные предложения и рекомендации относительно государственных программ и планов действий, ратификации международных договоров, совершенствования национального законодательства в сфере социальных прав человека и гражданина.

Кроме того, стороны пришли к соглашению относительно необходимости выработки механизмов усиления участия женщин в политической сфере, в частности путем квотирования с учетом особенностей национального избирательного законодательства, отмечается в сообщении.