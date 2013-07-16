Украина и Фонд народонаселения ООН планируют сотрудничество
11:20, 16 июля 2013Страна
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Осенью подпишут меморандум
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская и представитель Фонда народонаселения ООН в Украине Нузхат Эсан договорились о подписании Меморандума о взаимопонимании.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе омбудсмена, соответствующая договоренность была достигнута во время их встречи.
«Приоритеты наших институтов совпадают, поэтому возникает необходимость более тесного сотрудничества, которое стоит детально очертить в будущем документе», – отметила Лутковская.
Меморандум о взаимопонимании планируется подписать осенью, сказала Уполномоченный по правам человека.
Также Лутковская и Эсан договорились проводить системный мониторинг состояния обеспечения прав и свобод человека в сфере социальной защиты и здравоохранения, по результатам которого разработать совместные предложения и рекомендации относительно государственных программ и планов действий, ратификации международных договоров, совершенствования национального законодательства в сфере социальных прав человека и гражданина.
Кроме того, стороны пришли к соглашению относительно необходимости выработки механизмов усиления участия женщин в политической сфере, в частности путем квотирования с учетом особенностей национального избирательного законодательства, отмечается в сообщении.
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