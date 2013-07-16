Лечебные свойства смородины

Черная смородина. Энергетическая ценность: 45 ккал на 100 г. Полезные вещества: по химическому составу ягоды черной смородины является естественным концентратом витаминов, особенно витамина С, так необходимого человеческому организму, пишут иностранные СМИ.

Содержится гамма-линоленовая кислота, одна из важнейших ненасыщенных жирных кислот, которую наш организм не может вырабатывать самостоятельно.

Кому нужна: широко используют в медицине как тонизирующее сердечно-сосудистую систему средство, полезна при простуде, некоторых инфекционных заболеваниях, гастритах, язве желудка, обладает легким мочегонным и потогонным действием, снимает спазмы гладких м`мышц, благотворно влияют на стенки кровеносных сосудов. Нехватка гамма-ліноленоої кислоты приводит к выпадению волос, сухости кожи, снижении функции печени, ожирении, неврозов, сексуальных расстройств (включая бесплодие) и к снижению сопротивляемости инфекциям. Поэтому смородина особенно необходима женщинам. Аллергии на смородину практически никогда не бывает, на желудочно-кишечный тракт она действует мягко.

Белая смородина.

Энергетическая ценность: 40 ккал на 100 г.

Полезные вещества: витамин С, пектиновые речоини. Кому нужна: все ягоды смородины - идеальный иммуномодулятор. Белая смородина (в отличие от черной) богата еще и очень полезными пектиновыми веществами, придающими желеобразной формы продуктам переработки.. Пектиновые вещества способствуют выведению из организма солей тяжелых металлов, положительно влияют на кровь.

Сколько можно: без ограничений.