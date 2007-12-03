Употребление чипсов повышает риск рака

Согласно исследованию голландских ученых, женщины, регулярно употребляющие чипсы и другие продукты фаст-фуда, имеют повышенные шансы на развитие рака шейки матки и яичников.

В список продуктов, повышающих вероятность развития раковых заболеваний, входят картофель фри, крекеры и печенье.

В рамках исследования ученые из Университета в Маастрихте проанализировали диету 120 тысяч женщин и выявили причинно-следственную связь между употреблением продуктов, содержащих акриламид, и развитием рака.

Акриламид - химикат, образующийся в некоторых продуктах в процессе термической обработки и обладающий, по предположению ученых, канцерогенными свойствами.

В результате исследования оказалось, что женщины, в организм которых с пищей ежедневно поступало 40 мг акриламида, имели в два раза больше шансов заболеть раком шейки матки или яичников, чем женщины, в диете которых акриламида было меньше.

40 мг акриламида содержится в половине пачки печенья или пакете чипсов.

Би-би-си