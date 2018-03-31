Как правильно принимать ванну - для умиротворения души и тела

Она рас­слаб­ля­ет и бодрит, воз­вра­ща­ет ду­шев­ное рав­но­ве­сие и по­мо­га­ет со­брать­ся с мыс­ля­ми. Ван­на – иде­аль­ное мес­то для то­го, что­бы «смыть» с се­бя ус­та­лость и на вре­мя от­клю­чить­ся от за­бот. Шесть спо­со­бов уми­ротво­рить свое те­ло и дух.

С на­ступ­ле­ни­ем хо­ло­дов хо­ро­шая ван­на ста­но­вит­ся на­сто­я­щим спа­се­ни­ем. Она со­гре­ва­ет, при­но­сит чувст­во без­опас­нос­ти и уми­ротво­ре­ния. Ведь теп­лая во­да – ес­тест­вен­ная сти­хия для на­ше­го те­ла.

Имен­но она бы­ла той сре­дой, в ко­то­рой мы на­хо­ди­лись до рож­де­ния, а по­то­му она успо­ка­ива­ет и уба­ю­ки­ва­ет. А если обо­га­тить во­ду эфир­ны­ми мас­ла­ми, смяг­ча­ю­щей пе­ной, мор­ской со­лью или аро­ма­ти­чес­ки­ми экстрак­та­ми, то ван­на спо­соб­на пре­вра­тить­ся в на­сто­я­щий ри­ту­ал. Пос­ле не­го дух об­ре­тет по­кой, а те­ло – ощу­ще­ние воз­рож­ден­ной чис­то­ты и об­нов­ле­ния.

Неж­ность смяг­ча­ю­щей ван­ны

Мяг­кая во­да оку­ты­ва­ет те­ло, лас­ка­ет его, со­зда­вая во­круг обе­ре­га­ю­щий ко­кон. По­стра­дав­шей от хо­ло­дов и по­те­ряв­шей вла­гу ко­же это осо­бен­но нуж­но.

В каж­дом средст­ве есть ве­щест­ва, смяг­ча­ю­щие ту жест­кую во­ду, ко­то­рая те­чет из кра­на. Од­на­ко ку­да луч­ше вос­поль­зо­вать­ся неж­ной пе­ной, ко­то­рая пре­вра­ща­ет во­ду в по­до­бие шел­ко­во­го об­ла­ка и де­ла­ет ко­жу по­хо­жей на ат­лас. Или же увлаж­ня­ю­щим экстрак­том с рас­ти­тель­ны­ми про­те­и­на­ми.

Са­мый бюд­жет­ный спо­соб смяг­чить во­ду – это рас­тво­рить в ван­не при­мер­но пол­чаш­ки со­ды или же до­ба­вить отвар льня­но­го се­ме­ни.

В та­кой ван­не мож­но про­вес­ти чет­верть ча­са и со­вмес­тить ее с мас­ля­ным мас­са­жем, ко­то­рый и раз­гла­жи­ва­ет ко­жу, и успо­ка­ива­ет нер­вы, и со­гре­ва­ет.

Ри­ту­ал япон­ской ван­ны

Япон­цы вла­де­ют спо­со­бом до­стичь бла­женст­ва с по­мощью во­ды, ко­то­рую они по­чи­та­ют свя­щен­ной. Ван­на в Япо­нии име­ет поч­ти ре­ли­ги­оз­ное зна­че­ние: это ри­ту­ал те­лес­но­го и ду­хов­но­го очи­ще­ния. Его при­ня­то про­во­дить в фу­ро – ем­кос­ти из аро­мат­ной дре­ве­си­ны, с очень го­ря­чей – 40–60 оС – во­дой.

Пос­ле омо­ве­ния в нее по­гру­жа­ют­ся по под­бо­ро­док и в те­че­ние не­сколь­ких ми­нут со­хра­ня­ют пол­ную не­по­движ­ность – как те­ла, так и ра­зу­ма. Фу­ро ча­ще все­го де­ла­ют из ке­д­ра, чья дре­ве­си­на на­сы­ще­на эфир­ны­ми мас­ла­ми и об­ла­да­ет це­леб­ны­ми свойст­ва­ми. Япон­ская ван­на – это не толь­ко рас­слаб­ле­ние, но и со­зер­ца­ние: ван­ную ком­на­ту япон­цы ста­ра­ют­ся устро­ить с ви­дом на сад, что­бы иметь воз­мож­ность вой­ти в кон­такт с при­ро­дой и на­сла­дить­ся пре­крас­ным ви­дом.

Что­бы со­при­кос­нуть­ся с со­зер­ца­тель­ной ат­мо­сфе­рой хо­тя бы час­тич­но, вы мо­же­те за­жечь аро­ма­ти­чес­кую све­чу, рас­тво­рить в во­де не­сколь­ко ка­пель эфир­но­го мас­ла ке­д­ра или до­ба­вить в нее ле­пест­ки цве­тов.

Те­ра­пия аро­ма­ти­чес­кой ван­ны

Это на­сто­я­щий се­анс аро­ма­те­ра­пии, ко­то­рый умес­тен во всех си­ту­а­ци­ях, хо­рош во всех слу­ча­ях жиз­ни. Эфир­ные мас­ла воз­дейст­ву­ют на обо­ня­ние, а вслед за ним – на те­ло, ра­зум и чувст­ва. Есть мас­ла, ко­то­рые рас­слаб­ля­ют и успо­ка­ива­ют: ла­ван­да, не­ро­ли, ми­мо­за или ки­па­рис.

Есть мас­ла, ко­то­рые то­ни­зи­ру­ют: роз­ма­рин, бер­га­мот, мя­та или ге­рань. Есть мас­ла, ко­то­рые со­гре­ва­ют те­ло и чувст­ва: апель­син, анис, па­чу­ли, тимь­ян. И всег­да мас­ло с лю­би­мым аро­ма­том под­ни­ма­ет на­стро­е­ние. Не­сколь­ко ка­пель сле­ду­ет сна­ча­ла рас­тво­рить в мас­ле для ван­ны и лишь по­том до­ба­вить в во­ду, что­бы ощу­тить бла­го­дат­ное воз­дейст­вие эфир­ной эс­сен­ции. А мож­но вы­брать уже го­то­вые фор­му­лы – аро­ма­ти­чес­кие кон­цент­ра­ты или средст­ва с до­бав­ле­ни­ем эфир­ных ма­сел.

Глу­бо­ко вдох­ни­те аро­мат­ный пар. Го­ря­чая во­да по­мо­га­ет за­па­хам рас­крыть­ся и за­пол­нить со­бой все прост­ранст­во ван­ной ком­на­ты. Та­кая про­це­ду­ра спо­собст­ву­ет вос­ста­нов­ле­нию пра­виль­но­го ды­ха­ния, а зна­чит, и рас­слаб­ле­нию, она сни­ма­ет стресс и про­буж­да­ет чувст­ва.

Све­жесть очи­ща­ю­щей ван­ны

Эта ван­на иде­аль­на для то­го, что­бы ис­пы­тать ни с чем не срав­ни­мое чувст­во об­нов­ле­ния. Она об­ост­ря­ет ощу­ще­ния и при­но­сит та­кое же удо­вольст­вие, как и лег­кий мас­саж. И ко­неч­но, де­ла­ет ко­жу неж­нее на всех участ­ках на­ше­го те­ла.

Нач­ни­те с по­гру­же­ния в го­ря­чую во­ду, для то­го что­бы увлаж­нить ко­жу. За­тем под­ни­ми­тесь, на­не­си­те скраб и лег­ки­ми при­кос­но­ве­ни­я­ми мас­си­руй­те те­ло, осо­бое вни­ма­ние уде­ляя ше­ро­хо­ва­тым зо­нам – лок­тям, ко­ле­ням, ступ­ням. За­тем сно­ва опус­ти­тесь в ван­ну. Во­да при­ве­дет в дейст­вие все ак­тив­ные ве­щест­ва, ко­то­рые увлаж­нят и успо­ко­ят ко­жу. Не за­будь­те тща­тель­но смыть остат­ки скра­ба, пе­ред тем как вый­ти из ван­ны.

Энер­гия мор­ской ван­ны

Бла­го­да­ря средст­вам, в со­став ко­то­рых вхо­дят мор­ская соль, во­до­рос­ли или мор­ская во­да, ван­на пре­вра­ща­ет­ся в се­анс та­лас­со­те­ра­пии, а ван­ная ком­на­та – в собст­вен­ный спа-са­лон. Мор­ские ван­ны об­ла­да­ют под­лин­но жи­ви­тель­ным дейст­ви­ем: они из­бав­ля­ют ко­жу от ток­си­нов и за­ря­жа­ют ее по­лез­ны­ми от­ри­ца­тель­ны­ми иона­ми, ко­то­рые бла­го­твор­но дейст­ву­ют на все функ­ции ор­га­низ­ма.

Все­го чет­верть ча­са в та­кой ван­не воз­вра­ща­ют си­лы не ху­же, чем ку­па­ние в мо­ре или про­гул­ка по его бе­ре­гу. Бла­го­да­ря бо­га­то­му со­дер­жа­нию ми­не­раль­ных ве­ществ «мор­ские» средст­ва об­ла­да­ют ан­ти­ок­си­дант­ны­ми и вос­ста­нав­ли­ва­ю­щи­ми свойст­ва­ми. Вни­ма­ние: не сто­ит поль­зо­вать­ся средст­ва­ми с во­до­рос­ля­ми, если есть ал­лер­гия на йод или за­бо­ле­ва­ния щи­то­вид­ной же­ле­зы.

Ве­селье «дет­ской» ван­ны

Вер­нуть­ся в без­мя­теж­ность дет­ст­ва, рас­плес­кать плот­ную пе­ну, по­ра­до­вать­ся фи­гур­но­му мы­лу и ши­пу­чим «бом­бам» для ван­ны? Это пре­крас­ный спо­соб на вре­мя от­ре­шить­ся от взрос­лых за­бот.

Средст­ва для «дет­ской» ван­ны рас­счи­та­ны на неж­ную ко­жу ма­лы­шей, по­это­му ждать от них сто­ит не глу­бо­ко­го очи­ще­ния, а вкус­ных кон­фет­ных за­па­хов, ве­се­лых пу­зы­рей и све­жих кра­сок. Рас­тво­ри­те в во­де силь­но пе­ня­щи­е­ся средст­ва для ван­ны, ши­пу­чие ша­ри­ки, фи­гур­ки с за­клю­чен­ны­ми в них мас­ла­ми.

По­про­буй­те са­мос­то­я­тель­но со­здать не­ожи­дан­ные сме­си прос­то ра­ди удо­вольст­вия вспом­нить о том да­ле­ком вре­ме­ни, ког­да ван­на пред­став­ля­лась нам ска­зоч­ным ми­ром, пол­ным удо­вольст­вия и от­кры­тий.

В ду­хе дзен

Ван­ну луч­ше все­го при­ни­мать ве­че­ром. Для на­ча­ла сто­ит от­клю­чить те­ле­фон или (без зву­ка) вклю­чить ав­то­от­вет­чик, что­бы эти пол­ча­са про­вес­ти на­еди­не с со­бой.

•При­глу­ши­те свет, ко­то­рый в ван­ных ком­на­тах час­то бы­ва­ет слиш­ком яр­ким, или за­ме­ни­те его не­сколь­ки­ми све­ча­ми, по­ста­вив их на край ван­ны. По­зволь­те се­бе от­дать­ся во власть ре­лак­си­ру­ю­щей му­зы­ки. Для то­го что­бы в пол­ной ме­ре на­сла­дить­ся ри­ту­а­лом и при­дать ему по­э­ти­чес­кую нот­ку, брось­те на по­верх­ность во­ды ле­пест­ки цве­тов.

•Иде­аль­ная тем­пе­ра­ту­ра во­ды – это тем­пе­ра­ту­ра те­ла (37 °C). Тем, у ко­го не­здо­ро­вое серд­це или со­су­ды, не сто­ит на­гре­вать во­ду вы­ше 36 °C. Если вы за­мер­з­ли или ус­та­ли, при­ми­те бо­лее теп­лую ван­ну – с тем­пе­ра­ту­рой во­ды 38 °C. А для то­го что­бы взбодрить­ся – это мо­жет быть очень кста­ти пе­ред ве­че­рин­кой, – на­грей­те ван­ну все­го до 35 °C. Раз­ни­ца да­же в гра­дус мо­жет иметь зна­че­ние, по­это­му тер­мо­метр для во­ды со­всем не по­ме­ша­ет.

•Оста­вай­тесь в ван­не по край­ней ме­ре в те­че­ние де­ся­ти ми­нут, но не бо­лее двад­ца­ти: в про­тив­ном слу­чае ван­на уто­мит. Ис­поль­зуй­те это вре­мя для то­го, что­бы сде­лать мас­ку для ли­ца или для во­лос. Она бу­дет бо­лее эф­фек­тив­ной, чем обыч­но: пар рас­ши­рит по­ры и сде­ла­ет ко­жу и во­ло­сы бо­лее вос­при­им­чи­вы­ми. При­ни­мать ли душ пос­ле ван­ны? Это за­ви­сит от кон­крет­но­го про­дук­та: обя­за­тель­но све­ряй­тесь с его эти­кет­кой.

•Вый­дя из ван­ны, щед­ро на­не­си­те на ко­жу, не про­пус­кая ни еди­но­го сан­ти­мет­ра, пи­та­тель­ный крем, мас­ло или пар­фю­ми­ро­ван­ный лось­он из бан­ной ли­нии лю­би­мо­го аро­ма­та. За­тем за­вер­ни­тесь в боль­шое по­до­гре­тое по­ло­тен­це или в ха­лат и по­ле­жи­те в те­че­ние то­го же вре­ме­ни, ко­то­рое вы про­ве­ли в ван­не.

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