В Харькове милиционеры незаконно задерживали и допрашивали врачей

Прокуратурой области возбуждено уголовное дело по факту превышения служебных полномочий оперативными работниками одного из райотделов внутренних дел г. Харькова, которые без надлежащих документов задерживали и допрашивали врачей.

Как сообщила корреспонденту УНИАН начальник отдела прокуратуры области Ольга ВЛАСЕНКО, проверкой установлено, что утром 12 ноября с.г. оперативные работники милиции, превышая свои служебные полномочия, вне зоны оперативного обслуживания, без привлечения следователя прокуратуры, провели досмотр кабинета межрайонной нейроофтальмологической медико-социальной экспертной комиссии, откуда изъяли без описи документы строгой отчетности и печати.

Без оформления каких-либо процессуальных документов эти милиционеры задержали в кабинете руководителя комиссии, которую сразу же доставили в райотдел внутренних дел и без каких-либо оснований, без сообщения ее близким и родственникам, удерживали более шести часов.

В другом случае, 14 ноября, сообщила О.ВЛАСЕНКО, работники этого райотдела, допуская такие же нарушения, провели досмотр кабинета в одной из городских больниц, после чего, без оформления каких-либо процессуальных документов, задержали там врача-невропатолога, которую также доставили в райотдел и без каких-либо оснований, без сообщения ее близким и родственникам удерживали более восьми часов.

После выхода последней из райотдела женщина обратилась в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи с жалобами на ухудшение состояния здоровья.

По информации О.ВЛАСЕНКО, по делу ведется следствие.

Уголовный кодекс Украины предусматривает за такие действия наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.