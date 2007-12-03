Пресс-конференция на тему: “Юридические и этические аспекты репродуктивной медицины”. Участники: Вячеслав Каминский, член Президиума Украинской Ассоциации Репродуктивной Медицины (УАРМ), главный акушер-гинеколог Минздрава Украины; Александр Юзько, президент УАРМ; Федор Дахно, вице-президент УАРМ, директор Института Репродуктивной Медицины; Валерий Зукин, вице-президент УАРМ, директор Клиники Репродуктивной Медицины «Надежда»; Андрей Тумасов, член Правления УАРМ, мед.директор Клиники «Исида». Вопросы: Что считать суррогатным материнством?; Отношение законодательства разных стран к суррогатному материнству; Сколько случаев суррогатного материнства осуществляется за год в Украине; Острые углы «репродуктивного законодательства», в частности: выбор пола будущего ребенка; возраст, которым ограничивается возможность рожать ребенка и др. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 455-91-56. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.