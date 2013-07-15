Украина дополнительно направит на лечение за границу 33 больных

В этом году дополнительно на лечение за границу будут направлены 33 больных, из них 18 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается в сообщении, это стало возможным благодаря внесенным изменениям в Закон "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", которыми увеличены расходы по бюджетной программе "Лечение граждан Украины за рубежом" на сумму 38 млн. грн. До внесения изменений на эту программу было предусмотрено лишь 13,99 млн. грн, отметили в Минздраве.

Целью этой программы является обеспечение лечения граждан Украины за рубежом в случаях, когда оказание медицинской помощи невозможно в медицинских учреждениях Украины. Как правило, речь идет о лечении онкопатологий у детей и взрослых, подчеркнули в пресс-службе.