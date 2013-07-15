ВР зарегистрировала законопроект о запрете фосфатов

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О государственном регулировании в сфере моющих средств», которым предлагается ввести ограничения относительно производства, использования, ввоза в Украину моющих средств на основе фосфатов.

Как сообщатся на сайте ВР, авторами данного законопроекта являются народные депутаты Евгений Балицкий, Леонид Литвинов, Юрий Боярский, Сергей Брайко (все из фракции Партии регионов), Ольга Сикора (фракция “Батькивщина) и Сергей Аверченко (“УДАР”).

Данным законопроектом, который был зарегистрирован 11 июля 2013 года, предусматривается запретить с 1 января 2013 года ввоз на территорию Украины моющих средств на основе фосфатов и/или поверхностно-активных веществ для моющих средств, которые не отвечают европейским стандартам, а также запретить производство, использование и распространение на территории Украины моющих средств с массовой долей фосфатов более 8,5 процента массы моющего средства.

С 1 января 2014 года предусмотрено запретить производство, использование и распространение моющих средств с массовой долей анионных поверхностно-активных веществ более 3 процентов массы моющего средства.

Далее, согласно законопроекту, предусматривается запретить с 1 января 2016 года производство, использование и распространение в Украине моющих средств с массовой долей фосфатов более 0,2 процента массы моющего средства.

В соответствии с законопроектом, осуществление экологической и санитарно-эпидемиологической экспертизы моющих средств, которые применяются в Украине, является обязательным.

Также законопроектом предусмотрено ввести запрет на рекламу моющих средств, содержащих фосфаты и поверхностно-активные вещества для моющих средств, которые не отвечают европейским стандартам в сфере моющих средств.

Согласно законопроекту, для финансирования мероприятий по ограничению ввоза, производства и реализации на территории Украины моющих средств, содержащих фосфаты и поверхностно-активные вещества для моющих средств, которые не отвечают европейским стандартам, предусматривается ввести экологический сбор для производителей, импортеров, торговых сетей и субъектов розничной торговли, которые ввозят, производят и реализуют на территории Украины моющие средства, содержащие фосфаты и/или поверхностно-активные вещества для моющих средств.

С целью стимулирования внедрения наиболее эффективных разработок в сфере моющих средств на основе европейских стандартов предусматривается ввести льготную систему кредитования; предоставление налоговых льгот по уменьшению налогов.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в Украине массово применяются моющие средства на основе фосфатов. “Цивилизованные страны мира давно уже отказались от применения моющих средств на фосфатной основе. А в Европейском Союзе принят целый ряд законодательных актов по вопросам уменьшения негативного влияния моющих средств на здоровье человека и окружающей среды”, - сказано в ней.

В записке отмечается, что “учеными многих стран было установлено, что моющие средства на фосфатной основе, кроме большого экологического вреда, наносят еще и вред здоровью людей”. “Контакт кожи с растворами и остатками порошков из выстиранной одежды приводит к ослаблению защитных функций кожи и попаданию в лимфатическую и кровеносную системы человека опасных компонентов фосфатных моющих средств, которые уничтожают красные кровяные тельца и способствуют проникновению болезнетворных организмов”, - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что принятие данного законопроекта будет способствовать улучшению состояния окружающей природной среды, в частности водных объектов из-за уменьшения выбросов опасных веществ в водные объекты, улучшению качества питьевой воды, а также уменьшению негативного влияния на здоровье граждан из-за уменьшения случаев нарушения иммунитета, развития аллергических заболеваний, поражений внутренних органов.