В России зафиксирована вспышка африканской чумы свиней

В Белгородской области (Россия), граничащей с тремя областями Украины, зафиксирована вспышка африканской чумы свиней.

Об этом УНИАН сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор).

«В одном из личных подсобных хозяйств Красногвардейского района зарегистрирован падеж свиней. В патологическом материале, отобранном от павших свиней, в лаборатории Ракитянской районной станции по борьбе с болезнями животных и Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории выявлен генетический материал возбудителя африканской чумы свиней», - говорится в сообщении.

Также пресс-служба сообщает, что проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

Пробы патологического материала направлены во Всероссийский научно-исследовательский институт ветеринарной вирусологии и микробиологии. В хозяйстве содержалось 14 свиней. Животные уничтожены бескровным методом, трупы сожжены. Помещение, в котором содержались свиньи, сожжено.

Под контролем территориального управления Россельхознадзора по Белогородской области проводятся мероприятия по локализации и недопущению дальнейшего распространения инфекции.

В Белгородской области содержится четверть российского поголовья свиней.

Как сообщал УНИАН, в России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней (АЧС).

В понедельник, 15 июля, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк сообщил журналистам, что решение о запрете транзита зерна из Российской Федерации из-за выявления в некоторых регионах этой страны вспышек ящура и африканской чумы свиней будет принято в ближайшие дни.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.