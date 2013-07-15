Украина заменит импортное детское питание отечественным?

В течение ближайших двух лет в Украине будут созданы 80 сырьевых зон для производства качественных и безопасных продуктов питания, в том числе, детского, что позволит значительно увеличить производство и обеспечить импортозамещение. Об этом во время рабочей поездки в Харьковскую область сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Если в предыдущие годы украинцы отдавали предпочтение импортному детскому питанию, то сегодня ситуация кардинально изменилась. Уже почти третий год подряд украинские родители кормят своих детей преимущественно отечественным детским питанием. В том числе, приобретают популярность и детские кухни, на одной из которых мы сегодня побывали», - сказал министр.

Также, по словам Присяжнюка, за 5 месяцев 2013 г. производство продуктов детского питания возросло в 1,4 раза и составило 13,4 тыс. тонн.

«Производство качественного детского питания очень важно. Поэтому в Украине значительно увеличивается производство детского питания на молочной основе. Кроме того, постоянно увеличивается экспорт отдельных его видов», - резюмировал глава МинАП.