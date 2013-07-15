"Жгучий" коктейль сжигает жир
15:36, 15 июля 2013Страна
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Кефир, красный перец, корица, имбирь
Кефир и красный перец способны творить чудеса, но главное знать, как правильно смешивать эти два обычных ингредиента, чтобы получить волшебный коктейль, пишут российские СМИ.
Этот напиток прекрасно выводит шлаки и токсины из организма. В составе такого коктейля - корица и перец, которые изумительно влияют на состояние ЖКТ и улучшают работу почек.
Для того чтобы получить напиток, достаточно смешать стакан кефира с низким процентом жирности, столовую ложку корицы и имбиря, а также добавить шепотку красного перца. Пить коктейль нужно утром и вечером. Всего за месяц можно похудеть на 3-4 килограмма!
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