"Жгучий" коктейль сжигает жир

Кефир и красный перец способны творить чудеса, но главное знать, как правильно смешивать эти два обычных ингредиента, чтобы получить волшебный коктейль, пишут российские СМИ.

Этот напиток прекрасно выводит шлаки и токсины из организма. В составе такого коктейля - корица и перец, которые изумительно влияют на состояние ЖКТ и улучшают работу почек.

Для того чтобы получить напиток, достаточно смешать стакан кефира с низким процентом жирности, столовую ложку корицы и имбиря, а также добавить шепотку красного перца. Пить коктейль нужно утром и вечером. Всего за месяц можно похудеть на 3-4 килограмма!