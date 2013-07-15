Кабмин утвердил техрегламент безопасности игрушек

Кабинет Министров утвердил Технический регламент безопасности детских игрушек согласно норм, действующим в странах Европейского Союза.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли.

“Технический регламент - документ, содержащий требования к качеству продукции. Таким образом государство страхует свой внутренний рынок от некачественной продукции, а, соответственно, и защищает украинского потребителя. Технический регламент - аналог европейских директив, которыми устанавливаются обязательные требования к качеству продукта”, - говорится в сообщении.

В Минэкономразвития отмечают, что в новой редакции регламента максимально конкретизированы физические, химические, пожарные и гигиенические требования к игрушкам.

Напомним, что технические регламенты - современная процедура подтверждения оценки соответствия, которая пришла на замену сертификации, применяемой в Украине до решения по адаптации к европейскому законодательству.