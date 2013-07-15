Завтра в Украине местами ожидаются кратковременные дожди

Завтра, 16 июля, в Украине сохранится переменная облачность, местами кратковременные дожди.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, в частности, ночью на севере Левобережья и в Карпатах, днем в западных, северных и центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-16°, на юге 17-22°; днем 21-26°, в южной и восточной части 27-32°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 9-14°.

В Киеве и Киевской области ночью без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью по области 11-16°, днем 21-26°; в Киеве ночью 13-15°, днем 23-25°.

Сегодня, 15 июля, температура воды в Черном море 22-25°, в Азовском море 26-27°, в Днепре возле Киева - 24°.