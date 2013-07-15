На базе «Охматдета» создадут университетскую клинику

После модернизации Национальная детская специализированная больница «Охматдет» станет университетской клиникой, в которой будет сосредоточено оказание медицинской помощи в случаях самой тяжелой детской патологии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, отметив, что на базе больницы уже расположено 29 кафедр последипломного образования.

По словам начальника управления охраны материнства, детства и санаторного обеспечения Министерства здравоохранения Украины Елены Терещенко, планируется, что после завершения строительства будет расширен Центр детской онкогематологии и пересадки костного мозга. «Планируется, что это будет материнский Центр по пересадке костного мозга для детей с онкогематологическими и иммунологическими заболеваниями. Также будут построены региональные центры, создано новое радиологическое отделение и мощный хирургический блок, который будет проводить операции прямо в приемном покое, – так называемая “хирургия одного дня”, - сказала она.

Терещенко также добавила, что в рамках модернизации дальнейшее развитие получит диагностика новорожденных и хирургия новорожденных. Работа больницы будет переформатирована на лечение самой сложной патологии. В связи с этим планируется провести адаптацию отечественного законодательства, чтобы позволить в Украине пересадку костного мозга от несемейного донора (пока в Украине проводят только операции по пересадке костного мозга от самого пациента, или от семейного донора).

По словам Терещенко, после изменений законодательства и открытия центров по пересадке органов в Украине можно будет в течение года проводить не меньше 70 пересадок костного мозга. Сегодня в таких операциях ежегодно нуждаются от 110 до 200 пациентов ежегодно.