На этой неделе в Украине дожди и +34

На текущей неделе осадки ожидаются в западных и северных областях Украины, тогда как в южном, восточном и центральном регионах дожди маловероятны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в понедельник сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

«В западных и северных областях Украины практически каждый день будут проходить небольшие и умеренные дожди в сопровождении гроз. Наименьшее количество осадков ожидается в южных, большинстве центральных и восточных областях», - сказал Кульбида.

По его словам, на этой неделе температура воздуха начнет расти и достигнет плюс 27-32 градусов, а на юге и востоке столбики термометров поднимутся до плюс 34 градусов.