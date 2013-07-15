Каждый пятый украинец страдает ожирением
Первое место в рейтинге заняло островное государство Науру - там этой болезнью страдают более 70% жителей. На второй ступеньке оказался Кувейт, где почти половина населения болеют ожирением. С 1999 года, количество людей с ожирением растет с взрывной скоростью. Сейчас более 70% взрослых имеют лишний вес, среди детей - 35%...
Каждый пятый Украины страдает ожирением.
Отчет по проблеме с избыточным весом в мире обнародовали в ООН, передает «5 канал»
.
Согласно документу, первое место в рейтинге заняло островное государство Науру - там этой болезнью страдают более 70% жителей.
На второй ступеньке оказался Кувейт, где почти половина населения болеют ожирением.
В первый раз среди густонаселенных стран Мексика опередила США. Более двух третей ее жителей имеют избыточный вес. В Соединенных Штатах количество людей с болезнью ниже только на один процент. Причины избыточного веса связывают с неправильным питанием и нехваткой физической активности. Ежегодно каждый мексиканец выпивает в среднем 163 литра сладких газированных напитков.
По словам врача Абелардо Авила, "начиная с 1999 года, количество людей с ожирением растет с взрывной скоростью. Сейчас более семидесяти процентов взрослых имеют лишний вес. Среди детей этот показатель составляет тридцать пять процентов. Ситуация приобретает признаки эпидемии".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter