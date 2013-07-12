Как улучшить память

Если вы не помните, куда положили ключи от квартиры, забываете поздравить родственников с днем рождения и замечаете, что такие провалы в памяти все чаще портят вам жизнь - пора браться за ум. Вернее, укрепить память!



Никогда не поздно начать здоровую жизнь. Позаботьтесь о своей памяти, уделив больше внимания качеству питания.





Придерживайтесь средиземноморской диеты. Рыба, оливковое масло, фрукты и овощи, морепродукты и мясо птицы - такой состав продуктов способен снизить риск возникновения когнитивных нарушений, положительно повлиять на работу мозга, сохранить здоровье сердечно–сосудистой системы и даже замедлить старение.





Сократите потребление красного мяса и молочных продуктов. Насыщенные жиры, содержащиеся в красном мясе и молочной продукции, повышают уровень "плохого" холестерина. Это перекрывает даже их полезные свойства: высокий уровень белка, необходимые организму витамины и минералы, в том числе В12, железо и цинк. Конечно, вегетарианцем становиться совсем не обязательно, но время от времени стоит заменять эти продукты другими источниками белка, такими как фасоль, горох и чечевица.





Выбирайте "правильные" жиры. Чтобы функционировать нормально, мозг должен ежедневно получать определенное количество жира, которое обеспечивает организм энергией и помогает усваивать витамины. Но есть жиры–враги, которые только препятствуют нормальной работе всех органов, образуя холестериновые бляшки на стенках сосудов. Омега-3 - это полезный жир, который помогает бороться организму с воспалениями и играет ключевую роль в функционировании мембран мозговых клеток. Человеческий организм не вырабатывает омега-3 жиры самостоятельно, потому позаботьтесь о том, чтобы в рационе всегда присутствовали богатые им продукты, например, жирная рыба.





Избегайте транс-жиров. Эта разновидность ненасыщенных жиров негативно влияет на здоровье человека, в частности на деятельность мозга. На продуктах, которые содержат транс-жиры, присутствует надпись "гидрогенизированные жиры" или "частично гидрогенизированные жиры", потому внимательнее читайте этикетку на упаковке, прежде чем купить товар.





Ограничьте потребление соли. Если исключить соль совсем не получается, то снизить ее количество в рационе просто необходимо. Многолетнее потребление соли плохо сказывается на работе сердца, а также угнетает умственную деятельность.

"Вы - то, что вы едите" – это выражение целиком и полностью отображает суть вопроса, ведь если организм страдает от недостатка питательных веществ, витаминов, минералов и микроэлементов, то и качество жизни человека снижается. С годами клетки мозга стареют и память ослабевает, а если это происходит наряду с плохим питанием, то ситуация усугубляется.