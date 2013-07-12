5 причин выпить чашку кофе

Пить либо не пить кофе, Вы решаете сами.

1. Кофе сохраняет молодость

И правда, кофе богат антиоксидантами, которые предотвращают старение. Антиоксиданты препятствуют свободным радикалам кислорода разрушать нормальные клетки организма и провоцировать разного рода опухоли. Как утверждают американские специалисты, чтобы выглядеть молодым и здоровым, в день необходимо выпивать 1-2 чашки кофе.

2. Кофе стимулирует мозг

Многие согласятся с тем, что кофе бодрит и помогает думать. Кофеин улучшает кровоснабжение головного мозга и, таким образом, положительно сказывается на вашей работоспособности. Улучшается бдительность и внимание, ускоряются процессы обработки информации. Немецкие исследователи пришли к выводу, что продуктивность мозга благодаря кофе увеличивается на 10%.

3. Кофе избавляет от стресса

Аромат кофе помогает справиться со стрессом, возникающим от недосыпания. Корейские, немецкие и японские ученые доказали, что запах жареных кофейных зерен приводит к изменениям в работе генов и производстве белков в мозге. Это, в свою очередь, и помогает перебороть стресс.

4. Кофе помогает похудеть

Во-первых, сам кофе снижает аппетит. Но, кроме этого, чтобы избавиться от лишних килограммов, бразильские специалисты советуют кофе не пить, а втирать. Достаточно два раза в день на протяжении месяца втирать в проблемные места смесь на основе кофеина, и уже через некоторое время окружность талии и бедер уменьшатся. По крайней мере, это случилось у 80% женщин, которые участвовали в эксперименте.

5. Кофе повышает либидо

Напиток стимулирует области мозга, которые отвечают за сексуальное влечение. При том британские специалисты утверждают, что кофе повышает либидо не только у мужчин, но и у женщин. Под действием кофеина повышается потребность и частота повторения половых актов. Но здесь важно не переборщить: кофе повышает сексуальность только если его пить в небольших количествах и время от времени.

3 причины задуматься, нужна ли тебе эта чашка кофе

1. Кофе повышает давление и вреден для сердца

С кофе советуют быть острожным людям, страдающим гипертонией, – он сильно повышает кровяное давление. Помимо этого итальянские исследователи обнаружили, что людей с повышенным давлением ароматный напиток может подтолкнуть к гипертонии. Две-три чашки кофе, конечно, не причинят особого вреда, а вот пить его ведрами точно не стоит.

2. Кофе вызывает бессонницу

Как уже упоминалось, кофе стимулирует нервную систему. Однако тут надо быть очень осторожны, так как повышенное количество кофеина вызывает нервозность и бессонницу. Поэтому вечером лучше ограничить себя в кофе. Хотя находятся и такие люди, на которых напиток действует лучше снотворного.

3. Кофе оставляет налет на зубах

Если вы заметили, у кофеманов не очень белые зубы. Какао-масла и тяжелые углеводы кофе, а также сахар способствуют появлению желтого налета на зубах. Но желтизна от кофе неприятна только с эстетической точки зрения – кариес или болезни десен напиток не вызывает.

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