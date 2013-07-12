Завтра в Украине ожидаются дожди

Завтра, 13 июля, в Украине ожидаются кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Лишь в восточных, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и Крыму без осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер на протяжении суток будет преобладать западный, северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 12-17°, днем 23-28°, в западных областях 17-22°; в южной и восточной частях ночью 17-22°, днем 28-33°.

В Киеве и области пройдут кратковременные дожди, грозы, в отдельных пунктах град. Температура по области ночью 12-17°, днем 23-28°. В Киеве температура ночью 14-16°, днем 24-26°.

12 июля температура воды в Черном и Азовском морях составляет 23-26°, в Днепре возле Киева 24°.