В Украине создадут сеть лабораторий для выявления ГМО

Правительство намерено создать в Украине сеть лабораторий для проверки продуктов на содержание в них генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод).

По ее данным, соответствующее постановление уже принято Кабинетом министров Украины.

«В таких учреждениях можно будет определить, если ли генетически модифицированные организмы в зерне, семенах, плодоовощной и пищевой продукции, лекарственных и ветеринарных препаратах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Создание сети лабораторий предполагается как на базе государственных, так и частных учреждений.

По информации пресс-службы, принятое постановление будет способствовать контролю над обращением ГМО и продукции, которая получена с их использованием.

Также в Минагропроде напомнили, что на сегодняшний день на базе лабораторий Государственной инспекции сельского хозяйства в АР Крым, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Полтавской областях и Государственного Центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции создана сеть испытательных лабораторий по определению количественно-качественного содержания генетически модифицированных организмов в зерне и продуктах его переработки.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов". Закон, в частности, предусматривал создание сети испытательных лаборатории по определению содержания ГМО в продукции.

В июле 2009 года Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9%. Продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке.