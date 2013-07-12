Полезные свойства малины
1 стакан ягод - суточная потребность витамина С...
Всем известная ароматная вкусная сладкая ягода малина - настоящий кладезь витаминов и микроэлементов, необходимых для человеческого организма. Причем пользой славятся не только сами плоды этого неприхотливого кустарника, но и листья, ветки, корни и цветы, которые активно используются в народной медицине.
Малина - полезные свойства растения
Оказывается, благодаря своей неприхотливости, малина - растение-первопроходец, которое способно заселить опустошенные участки земли, например, после пожаров, вырубки леса, в оврагах, на сухих участках и т.д.
Кроме того, малина является прекрасным растением-медоносом.
Малина - одно из самых первых растений, которое наши предки начали выращивать на своих приусадебных участках, чтобы всегда иметь рядом душистую и ценную ягоду.
Существует много различных сортов садовой малины, однако наиболее полезной и целебной остается именно прародительница этой ягоды - дикая лесная малина.
Малина - полезные свойства и состав ягод
Малина содержит фруктозу, глюкозу, органические кислоты, витамины группы А, В1, В2, С, РР, Е, эфирные масла, пектины, клетчатку, дубильные и красящие вещества, каротин, соли меди, железа, калия, фолиевую кислоту, катехины, антоцианы, флавоноиды.
По содержанию железа малина уступает только вишне и крыжовнику. Также в ней достаточно витамина С - употребление 1 стакана малины ежедневно обеспечивает суточную потребность человека.
Благодаря содержащейся в ягодах салициловой кислоте, малина очень долго способна сохранять свои лечебные свойства, поэтому сушеная или перетертая с сахаром малина практически так же полезна, как и свежая.
Бета-ситостерин и антоцианы обладают противосклеротическими свойствами.
Кумарины нормализируют свертываемость крови.
Малина содержит много грубых пищевых волокон, что благоприятно для пищеварения. Однако людям, страдающим от язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки, лучше употреблять малиновый сок, а не цельные ягоды.
Малина - полезные свойства и применение в народной медицине и косметике
Традиционно малина с успехом применяется для лечения простудных заболеваний, гриппа, ОРВИ, при обострении болей в суставах, радикулите, лихорадках и невралгических явлениях.
Малина - очень сильное потогонное средство, благодаря содержащейся в ней салициловой кислоте. При этом в отличие от медикаментозных средств, малина не оказывает побочных действий на организм.
Фолиевая кислота в составе малины оказывает хорошее влияние на подготовку женского организма к беременности и в период вынашивании младенца. Также малина обладает кровоостанавливающим и антитоксическим действием, что благотворно влияет особенно на женский организм.
Малину применяют при гематологических заболеваниях и проблемах с желудочно-кишечным трактом, при атеросклерозе, гипертонии, для улучшения аппетита.
Ягоды и листья малины обладают мочегонным действием, улучшая работу почек.
Благодаря большому содержанию меди, которая входит в состав многих антидепрессантов, малина полезна людям, переживающим нервные напряжения и стрессы.
Также ягоды, цветы и листья малины активно используют в косметических целях. Они помогают сохранить молодость кожи, ее упругость и ровный цвет лица, избавиться от морщин и вялости кожи. Малина хорошо отбеливает кожу, скрывает пятна и веснушки, удаляет жирность, прыщи, сыпь и угри.