ООН: Показатели распространения СПИДа в Украине – самые высокие в Европе

Показатели распространения ВИЧ/СПИДа в Украине – самые высокие в Европе, и это заболевание прогрессирует не только среди групп риска, но и среди всего населения.

Об этом в Киеве в канун международного дня борьбы со СПИДом заявил специальный посланец ООН Ларс КОЛЛИНГС, передает “Немецкая волна”.

По словам Л.КОЛЛИНГСА, через 20 лет после появления этого заболевания в Украине ситуация продолжает поразительно ухудшаться. „Если распространение вируса не остановить на протяжении следующих трех лет, я боюсь, что Украина будет иметь первую генерализированную эпидемию СПИДа в Европе”, - сказал Л.КОЛЛИНГС. По данным ООН, только по первым десяти месяцам этого года в Украине официально зарегистрировано 14 480 новых ВИЧ-инфицированных. По официальным данным, на учете находятся 119 тысяч инфицированных, однако реально количество больных ВИЧ/СПИДом в Украине почти 380 тысяч, утверждают специалисты.