Сон и хорошая пища избавят от целлюлита

Женщины, которые пытаются избавиться от целлюлита с помощью низкокалорийных диет или голодания совершают ошибку. Результат часто оказывается прямо противоположным – набирается новый жир, который откладывается четко в виде «апельсиновой корки».

Вообще причина целлюлита в том, что подкожный жир в какой-то момент начинает откладываться, грубо говоря, не ровным слоем, а в виде комочков и целых гроздьев, слабо соединенных между собой. Соединять, или, точнее, связывать эти жировые отложения должны мышечная и соединительная ткани. Чем они крепче, тем жир распределяется ровнее.

Мышечная же и соединительная ткани, в свою очередь, не могут расти без поступления в организм достаточного количества «строительного материала» - белков. У женщин, от природы синтез белков всегда уступает по интенсивности жировому. И когда наступает полуголодное время «разгрузочных дней», а то и полное голодание (хоть лечебное, хоть вынужденное), то этот разрыв - между распадом белков и их синтезом - становится огромным.

Помимо этого, любая диета – это стресс для организма, который, накладываясь на стрессы повседневной жизни, также усиливает распад белков. Почему? Потому что на любой стресс наш организм отвечает усиленным выбросом в кровь гормонов-глюкокортикоидов, буквально «съедающих» те самые белки.

Кстати, известный многим синдром «заедания горя» - это неосознанная попытка нашего тела избыточным питанием не допустить дистрофии мышц. Иными словами, и при голоде, и при стрессе, организм бросает в «топку» прежде всего мышечные белки. Но при их недостатке и без поддержки эластическими тяжами соединительной ткани, жировые отложения начинают расти хаотично, как бы гроздьями, что и дает эффект «апельсиновой корки».

Конечно, никто не запрещает милым дамам тратить время и деньги на антицеллюлитные массажи, кремы и париться под «сжигающими жир» поясами и штанами. Вреда от этого нет, а положительные эмоции – дело хорошее. Вот только, целлюлит вряд ли куда-нибудь исчезнет.

Просто все эти процедуры и косметические препараты практически никак не затрагивают главную причину образования целлюлита - недостаток в подкожной жировой клетчатке белковой эластической соединительной ткани.

Реальным антицеллюлитным действием обладает только одна традиционная методика, которая в народном исполнении звучит так: «После еды надо поспать, чтобы сало «завязалось». Это не шутка, а многовековая традиция, отраженная в русской пословице и прошедшая многовековую проверку временем.

Мы уже знаем: чтобы жир не откладывался под кожей «гроздьями», нужно его удерживать эластическими тяжами белковой соединительной ткани. По сути, «обвязать» ею жировые клетки, не давая им образовывать бесформенные выпирающие на коже куски.

А что для этого нужно?

Прежде всего, строительное сырье - белки - не должно расходоваться на топливо. Наши мышцы и мозг захотят получить это топливо (глюкозу) в любом случае. И мы можем дать им его либо вместе с едой, либо организм возьмёт их из нашей мышечной ткани, тем самым открыв путь беспорядочному нарастанию жира.

Иными словами, поступающие с пищей в кровь аминокислоты надо направить на производство соединительных белков, а не в «расход» для поддержания высокого уровня сахара в крови, необходимого при голоде и стрессе.

Для этого надо регулярно последовательно выполнять две элементарнейшие антицеллюлитные «процедуры» - хорошо покушать и затем хорошо поспать. Исключив эти два главных разрушающих белки фактора (голод и стресс), мы обретём строительный белковый материал, необходимый для поддержания упругости подкожной жировой клетчатки."

Правда.ру