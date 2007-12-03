И.Щепотин: В Украине через пять лет станет возможной бесплатная помощь онкобольным

В Министерстве здравоохранения Украины считают, что через пять лет возможно обеспечить бесплатную помощь онкологическим больным в Украине.

Об этом в интервью газете «Зеркало недели» сообщил главный онколог Минздрава Украины Игорь ЩЕПОТИН

«Если увеличить финансирование и разумно эти деньги тратить, то в ближайшее время помощь онкологическим больным будет бесплатной» - сказал И.ЩЕПОТИН, при этом отвечая на вопрос журналиста «через сколько лет это возможно?», добавил – «Через пять, я думаю. Кроме того, мы все ожидаем и понимаем, что в конечном итоге Украину ждет система обязательного медицинского страхования. Об этом говорят как о манне небесной».

Что касается обязательного медицинского страхования, то, по мнению И.ЩЕПОТИНА, с одной стороны его введение является позитивом, с другой имеет ряд недостатков. Он считает, что введение обязательного медстрахования на первом этапе может вызвать определенный конфликт между сотрудниками медучреждений и пациентами.

«Это весьма заманчиво — с завтрашнего дня брать с населения дополнительный налог и направлять его в здравоохранение. И что, мы за неделю построим новые госпитали, научим людей работать, научим их не ругаться матом, когда к ним обращаются за помощью? Как быстро мы это все сделаем? А если мы этого не сделаем, то умышленно создадим конфликт. Потому что человек придет и скажет: «Вы извините, а за что же я плачу деньги? Я лечился в прошлом году, лечусь в этом, но не вижу никакой разницы» - сказал И.ЩЕПОТИН – «Вот почему я отношусь с большой обеспокоенностью к введению страховой медицины. К тому же, если всеобщая государственная медицинская страховка сможет покрыть нужды человека с острым аппендицитом — это одно. Но если у больного острый лейкоз, то это совсем другое. Я весьма сомневаюсь в том, что бюджет всеобщей страховки сможет это покрыть».

По мнению И.ЩЕПОТИНА на сегодня необходимо чтобы у крупных онкологических учреждений — региональных, городских или Национального центра рака была своя страховка. «И тогда каждый человек, понимающий, что у него есть опасность заболеть, такую страховку купит. Она может стоить порядка 50 грн. в месяц. Но за счет этого человек будет иметь возможность регулярно в высококвалифицированном медицинском учреждении проходить профосмотр», - считает И.ЩЕПОТИН.