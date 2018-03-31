От жары больше всего страдают младенцы

Наступило долгожданное лето, принеся с собой солнечные деньки, а заодно, увы, жару и духоту. «Горячая пора» не щадит ни стар, ни млад, но больше всего от летнего зноя страдают малыши грудного возраста. Как же помочь крохе пережить жаркий период?

Создаем прохладу дома

Главное, что необходимо сделать, – защитить свой дом от солнца, пыли и назойливых насекомых.

Повесьте на окна жалюзи или темные портьеры: яркий свет неприятен и даже опасен для глазок малыша, кроме того, темные шторы позволят продлить его ночной сон . Теперь нужно «укрепить» окно защитой от комаров и мух, в этом вам поможет испытанный способ – сетка, натянутая на все открываемые форточки.

Следующий этап – борьба с пылью, которая из-за открытых окон моментально проникает в жилище. Самое надежное средство от неприятной «гостьи» – влажная уборка. В идеале проводить такую процедуру нужно ежедневно, но никак не реже одного раза в два дня.

Еще одно летнее «бедствие» - духота, поэтому необходимо обеспечить оптимальную влажность . Увлажнить воздух в квартире можно с помощью пульверизатора, разбрызгивая воду несколько раз в день, а также смачивая листья комнатных растений. Малышу, да и вам, станет заметно легче дышать, если поставить на высокие шкафы емкости с холодной водой – испарения победят душную атмосферу. Не отказывайтесь от благ цивилизации – включите вентилятор, однако избегайте сквозняков.

На прогулке

В теплое время года ребенку нужно проводить много времени на воздухе. В жаркие дни, когда температура на улице достигает 30 градусов и выше, необходимо придерживаться строгого режима прогулок – до 11 часов утром и после 17 вечером, когда солнечные лучи не столь интенсивны.

Для променадов с крохой выберите парки и тенистые аллеи, желательно вдали от автодорог, чтобы шумы и выхлопные газы не беспокоили вас. Перед выходом «в свет» смажьте кожу ребенка детским кремом от загара с высокой степенью защиты от ультрафиолета – внимательно прочитайте аннотацию, с какого возраста можно применять средство.

Лучший «наряд» для грудничка в летний зной – легкий комбинезон из натуральных тканей (лен, хлопок, трикотаж), то же самое относится к постельному белью. Эти материалы, во-первых, позволяют «дышать» коже ребенка, во-вторых, почти не пропускают вредные ультрафиолетовые лучи.

Полугодовалого малыша оденьте в тонкие брюки и кофточку, так, чтобы были полностью закрыты ручки и ножки. Обязательный «атрибут» - головной убор, кепка или панамка, без него ребенок рискует получить солнечный удар. А вот носочки и обувь желательно снять, при условии, что кроха не покидает коляски. На это время откажитесь от памперсов – детишкам в них жарко и некомфортно, вспомните о старых добрых марлевых подгузниках.

Многие родители практикуют импровизированные прогулки на балконе. Педиатры не советуют этого делать: в закрытой коляске температура бывает гораздо выше, чем «за бортом», и ничего, кроме мучений, такой моцион ребенку не принесет. Но если вы все же продолжаете вечером выносить коляску с младенцем на балкон, не забудьте о накидке против комаров.

Летнее меню грудничка

В жаркую погоду у грудных младенцев меняется аппетит: для правильного обмена веществ организму нужно больше жидкости и, как правило, меньше пищи. Малышей, находящихся на естественном вскармливании, необходимо как можно чаще (до 15 раз в день) прикладывать к груди – из-за жары малыши едят понемногу и, кроме того, материнским молоко они утоляют жажду.

Чаще предлагайте маленькому обычную кипяченую воду . Имейте в виду: манипуляции с искусственными смесями (если вы уже начали «прикармливать» ими ребенка) недопустимы: строго следуйте указаниям на упаковке, любое отклонение от нормы – в сторону уменьшения или увеличения порошка на порцию – грозит неприятностями для детского здоровья.

Вообще переход на новый режим питания – смеси или так называемый «общий стол» - лучше начать заблаговременно или отложить до осени, так как в жаркую погоду гастрономические новшества неминуемо обернутся проблемами с пищеварением.

Однако это не мешает вводить в меню малыша новые продукты – овощи и ягоды . Здесь действует общее правило: любое яство вводим постепенно, следя за реакцией крохи, особенно это касается «летних аллергенов» - клубники, черешни, смородины.

Если рацион вашего несмышленыша, помимо грудного молока, уже включает «взрослую» пищу, постарайтесь в часы самой интенсивной жары давать ему легкие продукты (овощные супы, кисели, отвары и фрукты), а более «тяжелые» блюда (овощи, мясное пюре, крупы) – ближе к вечеру.

Спасение в воде!

Лучший способ помочь малышу в «горячие» дни – устраивать водные процедуры . Самых маленьких почаще (4-5 раз в день) радуйте влажным обтиранием.

Для этого мягкую махровую варежку или полотенце опустите в воду (32-35 градусов), отожмите и разотрите сначала одну ручку, когда высохнет – другую, потом так же по очереди ножки, животик и спинку.

Самое любимое и полезное занятие для младенца в летний зной – купание . Не нужно ждать вечера, чтобы искупать кроху. Как только видите, что ребенок вспотел, у него раскраснелось лицо – готовьте ванну (температура воды 38-40 градусов).

Не стоит при каждом «ополаскивании» пользоваться средствами гигиены: мыло и пену для ванны оставьте для вечерней процедуры, а вот про нежирный детский крем не забывайте – солнце и вода сушат нежную кожу малыша.

Легкие на подъем родители торопятся вывезти свое чадо к морю уже в первое лето его жизни. Педиатры советуют воздержаться от такого смелого шага, но если вы все же решили на время отпуска сменить климат, постарайтесь, чтобы каникулы были продолжительными.

Акклиматизация у детей отнимает неделю-две, и чтобы отдых принес радость и вам, и наследнику, уезжать нужно не меньше, чем на полтора месяца. Имейте в виду: от купания в море все же лучше отказаться – в нежном возрасте подхватить инфекцию проще простого.

dytyna.info