Как пережить жару

Специалисты Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины дали рекомендации, как сохранить здоровье в жаркую погоду.

Как сообщили медики УНИАН, следует ограничить пребывание на солнце, особенно это касается людей пожилого возраста и тех, кто принимает определенные лекарства, например, сульфаниламидные препараты, биологически активные добавки, гормональные препараты и пр.

Обязательно следует постоянно поддерживать надлежащий водный баланс: на протяжении суток употреблять не менее 3 литров жидкости, лучше всего - воды с соком лимона или квас (от употребления сладкой воды может повыситься артериальное давление). С целью профилактики нарушений водно-солевого баланса вода должна содержать минеральные соли и микроэлементы. Употребление алкогольных напитков в жару категорически противопоказано, поэтому лучшее отказаться от массовых празднований. На ночь желательно пить отвар мяты - он положительно влияет на общее состояние организма, восстанавливает работу нервной системы, сосудов, является общеукрепляющим средством.

Для профилактики нарушений иммунной системы медики советуют перейти на овощную диету.

Специалисты ГосСЭС советуют руководителям предприятий и организаций административно регулировать режим труда: сокращение рабочего дня, изменение начала и окончания рабочего дня, использование комнат отдыха с оптимальными параметрами микроклимата и воздухообмена и пр..

При работе на открытом воздухе медики призывают всегда иметь с собой запас прохладной воды, носить головные уборы и солнцезащитные очки, делать перерывы с принятием прохладного душа.

Для ослабления неблагоприятного действия высокой температуры в жилых домах и общественных зданиях стоит применять солнцезащитные устройства на окнах, тонированное стекло, локальные кондиционеры, обычные электрические вентиляторы, централизованные системы кондиционирования, охлаждения и вентиляции в домах, воздушные завесы на входах в дома.

Врачи в очередной раз призывают не злоупотреблять солнечными ваннами. Самое полезное для них время - до 10.00–11.00 и после 17.00.

С малышами следует гулять преимущество тени и время от времени увлажнять тела детей влажным платком.