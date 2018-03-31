Тепловой удар опасен для жизни. Первая помощь

Солнечный и тепловой удары являются опасными для жизни человека.

Значительный перегрев организма сопровождается нарушением водно-электролитного обмена, циркуляторными расстройствами, периваскулярным и перицелюлярным отеками, мелкоточечными кровоизлиянием в мозг, что приводит к потере сознания с возможными негативными последствиями.

Если появляются хотя бы некоторые из симптомов: общая слабость, разбитость, головная боль, головокружение, шум в ушах, сонливость, жажда, тошнота, гиперемия кожного покрова, ускоренные пульс и дыхание, повышенная температура тела, заторможенное психическое состояние или психомоторное возбуждение, потеря сознания, иногда возникают судороги, это свидетельствует о развитии угрозы для жизни, предупреждают медики.

У младенцев при этом наблюдаются диспепсические расстройства (рвота, диарея), температура тела резко повышается, черты лица заостряются, общее состояние быстро ухудшается, возникают судороги, кома.

Первая помощь при тепловом ударе: человека следует немедленно вынести в прохладное место, обеспечить поступление свежего воздуха, освободить от одежды, дать выпить холодной воды, на голову положить холодный компресс. В более тяжелых случаях необходимо обвернуть потерпевшего простыней, смоченной в холодной воде, облить прохладной водой, положить лед на голову и паховые участки.

Если после проведенных мероприятий состояние больного не улучшилось, необходимо вызвать скорую помощь, подчеркивают врачи.

Виктор Супрун