В Кабмине обсудили вопросы финансирования "Охматдета"

В Кабинете министров состоялась рабочая встреча представителей правительства с членами опекунского совета НДСБ «Охматдет».

Как сообщает Правительственный портал, во встрече приняли участие представители Секретариата Кабинета министров, Министерства финансов, Министерства здравоохранения, компании, которая занимается строительством нового корпуса «Охматдета», а также члены опекунского совета «Охматдета» - Виктория Сюмар, Анна Гопко и Глеб Корнилов.

На совещании обсуждались вопросы финансирования и ход строительства больницы. Были опровергнуты недобросовестные спекуляции относительно возможного прекращения строительства, передачи денег, назначенных «Охматдету» на другие цели, говорится в сообщении.

Так, главный инженер проекта строительства лечебно-диагностического комплекса «Охматдета» Олег Зварич, который принимал участие в совещании, отметил, что запланированные строительно-монтажные работы не прекращаются. «У нас сейчас основное внимание сосредоточено на том, чтобы закрыть до начала холодов периметр здания, чтобы с наступлением зимнего времени года мы смогли проводить работы внутри здания», - сказал он.

По результатам встречи стороны заявили о готовности продолжать конструктивное сотрудничество. В частности, была достигнута договоренность следующую рабочую встречу провести в Министерстве финансов Украины с участием всех заинтересованных министерств, ведомств, компании-застройщика и представителей общественности.

Как сообщал УНИАН, накануне члены опекунского совета «Охматдета», представители общественных организаций в открытом обращении к премьер-министру Украины Николаю Азарову выразили глубокое разочарование неспособностью Кабинета министров обеспечить бесперебойное и своевременное финансирование модернизации главной детской больницы страны.

«3 июля возглавляемое Вами правительство распределило государственные деньги по статье, где указано направление средств “в том числе на строительство НДСБ «Охматдет», выделив на достройку больницы всего 50 млн. грн из 2,2 млрд грн. Для нас, волонтеров, это стало убедительным свидетельством безразличия власти к реальным нуждам украинцев. Опекунский совет «Охматдета» категорически против манипуляций и циничного использования модернизации больницы для прикрытия очередного распыления государственных средств», - говорится в обращении.

По словам его авторов, премьер-министр должен честно признать, что завершение модернизации и начало эксплуатации нового корпуса «Охматдета», где бы 25 тыс. тяжелобольных детей могли найти спасение, не состоится в публично обещанный им срок - до конца 2013 года.