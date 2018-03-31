Последствия подростковой беременности - след на всю жизнь

Сегодня - 11 июля люди во всем мире будут отмечать Всемирный день народонаселения. Нынешней темой определена проблема подростковой беременности, связанные с этим вызовы и влияние этого социального явления на формирование будущего. В развивающихся странах, сейчас проживает более 500 миллионов девушек, миллионы из которых ежедневно подвергаются дискриминации и неравенству, вынуждены жить не имея возможности реализовать свой личный потенциал.

В зависимости от возможностей и выбора, который в подростковом возрасте приходится делать девочкам, они могут начать взрослую жизнь как полноправные и активные граждане, или рискуют погрязнуть в бедности, отвергнутыми и бесправными. Последствия беременности в подростковом возрасте оставляют отпечаток на всю дальнейшую жизнь девочки, на ее детей и будущие поколения. В Украине, количественные показатели подростковой беременности являются сопоставимыми со средними показателями стран ЕС. Однако, за последние пять-семь лет в Украине наблюдалось явление значительного омолаживания тех, кто начинает половую жизнь среди подростков, что в свою очередь привело к появлению ряда социальных вызовов не только в контексте предотвращения нежелательных беременностей, но и заражение ВИЧ и инфекциями, передающихся половым путем. Несмотря на распространение системы предоставления услуг по планированию семьи, аборт до недавнего времени оставался относительно распространенным инструментом такого планирования в Украине. В начале 1990-х годов в нашей стране происходило до 1 миллиона абортов ежегодно. На современном этапе с распространением знаний и средств планирования семьи, а также общим уменьшением количества нежелательных беременностей, соответственно уменьшилось и количество абортов.

По данным Министерства здравоохранения Украины, в 2011 году в Украине было произведено около 180 000 абортов, в 2012 году - примерно 141 000. Несмотря на то, что эти показатели являются достаточно высокими по сравнению с европейскими, они указывают на существенное уменьшение количества абортов в нашей стране. Кроме этого, показатель уровня абортов среди подростков испытал значительное снижение - почти втрое - с 7,74 (число абортов на каждую 1000 женщин в возрасте 15-17 лет) в 2001 году до 2,51 - в 2012. Такие позитивные изменения имеют несколько связанных с ними причин. Правительство Украины постепенно уделяет все большее внимание необходимости поддержания здорового развития молодого поколения путем внедрения дружественной для молодежи системы здравоохранения. Ряд законодательных и программных документов, утвержденных Правительством, определяют репродуктивное здоровье молодежи как приоритет. Главными целями национальной программы «Репродуктивное здоровье нации» (2006-2015 гг) является «сохранение репродуктивного здоровья населения» и «формирование репродуктивного здоровья детей и молодежи». Государственная целевая социальная программа «Молодежь Украины» на период 2009-2015 гг также признает здоровья молодежи, в том числе и популяризацию здорового образа жизни, в качестве национального приоритета. Доступность качественных услуг по планированию семьи, в частности, что касается консультаций по вопросам современных средств контрацепции, постоянно совершенствуется благодаря совместным усилиям государства и донорских организаций. То же время, несмотря на упомянутый прогресс, пока положение в области подросткового полового и репродуктивного здоровья еще нельзя назвать благополучной.

Статистика свидетельствует, что несмотря огромное снижение количества абортов среди девушек в возрасте 15-17 лет, уровень абортов среди возрастной группы моложе 14 лет в последние годы не менялся. Подобным образом количество родов среди девушек-подростков (15-17 лет) в Украине оставалась неизменной: на уровне 10,02 в 2001 году (число родов на каждую 1000 женщин в возрасте 15-17 лет) и 10,03 - в 2012. Подростковая беременность - это не только проблема здравоохранения, это проблема развития. Корни этого явления прочно переплетены с бедностью, гендерным неравенством, насилием, детскими и принудительными браками, дисбалансами в статусе девушек-подростков и их сверстников мужского пола, невежеством и неспособностью системы социальных институтов защитить права девушек и молодых женщин.